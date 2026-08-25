ساماندهی ۸۸ تقاطع اصلی و فرعی در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، حمید پرورشی ظهر سه شنبه در آیین بهره‌برداری از عملیات اجرایی بهسازی محور نهاوند ـ سه‌راهی کنگاور، اظهار کرد: استان همدان از نظر موقعیت جغرافیایی و نقش ارتباطی جایگاه ویژه‌ای در شبکه حمل‌ونقل کشور دارد و توسعه و نگهداری زیرساخت‌های جاده‌ای آن از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی افزود: استان همدان دارای پنج هزار و ۴۴۲ کیلومتر راه است که حدود ۲.۱۴ درصد از راه‌های کشور را شامل می‌شود در حالی که سهم استان از ترافیک کشور حدود ۳.۳ درصد است؛ موضوعی که نشان‌دهنده حجم بالای تردد نسبت به طول راه‌های استان است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان همدان با اشاره به وجود ۴۵ گردنه در استان گفت: بخش قابل توجهی از این گردنه‌ها برف‌گیر، کولاک‌گیر و مه‌گیر هستند و مجموع طول آن‌ها به حدود ۲۴۷ کیلومتر می‌رسد.

وی افزود: همچنین در سطح راه‌های استان ۹ هزار و ۴۴۵ دستگاه پل، زیرگذر و آبرو وجود دارد و ناوگان راهداری استان نیز شامل ۴۰۴ دستگاه ماشین‌آلات و تجهیزات است.

پرورشی ادامه داد: استان همدان به دلیل قرار گرفتن در مسیر ارتباطی غرب کشور با مرکز و سایر نقاط کشور نقش مهمی در جابه‌جایی مسافر و کالا دارد و در ایام اربعین نیز مسیرهای استان مورد استفاده زائران و مسافران ۱۹ استان کشور برای دسترسی به مرزهای هدف قرار می‌گیرد.

بیش از ۱۶ هزار دستگاه وسیله نقلیه سنگین در همدان فعال است

وی در ادامه به ظرفیت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای استان اشاره کرد و گفت: بیش از ۱۶ هزار دستگاه وسیله نقلیه سنگین و حدود ۲۰ هزار کارت هوشمند رانندگان ناوگان سنگین باری در استان فعال است و شهرها و مناطقی از جمله اسدآباد، صالح‌آباد، کیک‌آور در ملایر و روستای روان در کبودرآهنگ از ظرفیت‌های مهم حمل‌ونقلی استان محسوب می‌شوند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان همدان با بیان اینکه در یک سال گذشته مجموعه‌ای از پروژه‌های مهم در استان تعریف شده است، افزود: با حمایت‌های استاندار همدان، پیگیری نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و پشتیبانی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای بیش از سه همت پروژه در حوزه‌های مختلف راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان تعریف شده است.

پرورشی یکی از پروژه‌های شاخص شهرستان نهاوند را اصلاح و ایمن‌سازی پیچ «آب» عنوان کرد و گفت: این نقطه سال‌ها از مطالبات مردم منطقه و از نقاط حادثه‌خیز شهرستان بود که با حمایت سازمان راهداری عملیات اجرایی آن آغاز شد و اکنون بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و پروژه‌های دیگری از جمله محور جهان‌آباد نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در پنج ماه نخست سال جاری اظهار کرد: در این مدت بیش از ۴۰۰ کیلومتر از راه‌های استان در قالب بهسازی سنگین و عملیات نگهداری سطحی بهسازی شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان همدان همچنین از رفع ۵۱ نقطه از مجموع ۵۲ نقطه حادثه‌خیز مصوب استان خبر داد و گفت: عملیات رفع یک نقطه حادثه‌خیز باقی‌مانده در محور کرمانشاه نیز با پیشرفت بیش از ۹۰ درصد در حال اجرا است و تلاش می‌کنیم این پروژه پیش از آغاز فصل بارش به بهره‌برداری برسد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان همدان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ارتقای ایمنی تقاطع‌ها گفت: تاکنون ۸۸ تقاطع فرعی و اصلی در سطح استان ساماندهی شده و حدود ۲۰۰ کیلومتر از نقاط پرتگاهی راه‌ها نیز ایمن‌سازی شده، اقدامی که با توجه به سهم قابل توجه تصادفات واژگونی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی افزود: در سال‌های گذشته ۱۵۵ کیلومتر روشنایی در محورهای استان متناسب با نیاز مناطق و نقاط برف‌گیر، کولاک‌گیر و گردنه‌ها احداث شده و این تاسیسات با راندمان بیش از ۹۰ درصد در حال بهره‌برداری و نگهداری است.

پرورشی ادامه داد: ۱۴۷ دستگاه دوربین نظارت تصویری و ثبت تخلفات در سطح جاده‌های استان فعال است که با حداکثر ظرفیت در حال ارائه خدمات هستند و نگهداری و بهره‌برداری از ۹۸ دستگاه سامانه ترددشمار در سطح راه‌های استان انجام می‌شود.

وی با اشاره به برنامه بهره‌برداری از پروژه‌های راهداری استان گفت: در مجموع ۳۵ پروژه به طور کامل آماده بهره‌برداری شده است که از این تعداد، چهار پروژه مربوط به روشنایی طولی به طول حدود ۱۲ کیلومتر، ۱۴ پروژه مربوط به روشنایی نقطه‌ای، ۱۴ پروژه لکه‌گیری و روکش آسفالت در راه‌های مختلف به طول ۱۲۱ کیلومتر، سه پروژه اصلاح تقاطع در قالب رفع نقاط حادثه‌خیز و یک پروژه احداث سوله در شهرستان کبودرآهنگ است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان همدان در پایان بیان کرد: امیدواریم با بهره‌برداری از این پروژه‌ها و تداوم حمایت‌های وزارت راه و شهرسازی، سازمان راهداری، استانداری و نمایندگان مجلس، روند توسعه، ایمن‌سازی و نگهداری راه‌های استان با شتاب بیشتری ادامه یابد و نتایج آن در بهبود ایمنی و تسهیل تردد مردم و کاربران جاده‌ای استان همدان نمایان شود