۵۳۰ طرح عمرانی در دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر پرویزی عصر امروز در نشست خبری گفت: ۲۶۰ پروژه از سوی دهیاری‌های خراسان شمالی تا کنون اجرایی شده است، که این امر در طول تاریخ تاسیس دهیاری‌ها بی سابقه است.

وی با اشاره به اختصاص ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار در دولت تدبیر و امید به دهیاری‌های این استان اظهار کرد: تا پایان دولت یازدهم راه‌های ارتباطی تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار بهسازی و آسفالت و کار گازرسانی به آنها به اتمام خواهد رسید.

نماینده عالی دولت در خراسان شمالی با اشاره به ساخت یک هزار کلاس درس در سطح استان گفت: هم اکنون کار بخش عمده‌ای از این کلاس‌ها پایان یافته و تمامی کلاس‌های فوق تا ابتدای سال تحصیلی آینده به بهره برداری خواهد رسید.

وی تصریح کرد: مدارس خشتی و گلی موجود در این استان نیز تا پایان دولت یازدهم به اتمام می‌رسد.

پرویزی با اشاره به راه آهن شیروان – اسفراین، نقاب گفت: با توجه به پیگیری‌های مستمر در شش ماهه اخیر، برخی از مشکلات موجود برطرف شده که امیدوارم با تامین منابع ارزی از طریق صندوق توسعه ملی، این طرح طی سه سال آینده تکمیل شود.

وی در مورد واگذاری خدمات دستگاه‌های اجرایی خراسان شمالی به بخش خصوصی اظهار کرد: با ورود جدی رسانه‌ها، واگذاری بخشی از خدمات دستگاه‌های اجرایی استان به بخش خصوصی باید به فرهنگ تبدیل شود.

استاندار خراسان شمالی در مورد طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام استان گفت: همانطور که از ابتدای شروع خدمتم در این استان عنوان کرده‌ام، هیچ پروژه جدیدی در شهرستان‌های این استان آغاز نخواهد شد مگر اینکه پروژه‌های نیمه تمام تکمیل شود.

وی در خصوص اقدامات انجام شده در موضوع تحقق اقتصاد مقاومتی در استان گفت: کمیته‌ای در راستای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی در استان تشکیل شده تا سالم سازی فضای اداری، کاهش مصرف انرژی شامل برق، گاز، بنزین، بهینه سازی مصرف، کاهش و بهینه سازی مصرف منابع، حمایت از واحدهای تولیدی و ... را نظارت و بررسی کنند.

استاندار خراسان شمالی با اشاره به ایام الله دهه فجر و گرامیداشت سی و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: امیدواریم که دهه مبارک فجر با تبیین عملکرد دستگاه‌های اجرایی و به ویژه دولت یازدهم با حضور گسترده مردم در این دهه و راهپیمایی عظیم ۲۲ بهمن بیش از گذشته تجلی پیدا کند.

وی گفت: دولت تدبیر و امید از دوسال گذشته تاکنون با محدودیت‌های مالی که داشت با مدیریت مناسب اعتبارات خوبی به خراسان شمالی تخصیص داد.

پرویزی افزود: تعهدات دولت تدبیر و امید در سالجاری از محل این اعتبارات حدود چهارهزار میلیارد ریال بود، که ۵۰ درصد آن تاکنون تخصیص یافته و ۵۰ درصد باقیمانده نیز تا پایان سال جاری ابلاغ می‌شود.

وی با توجه به لغو تحریم‌های ظالمانه غرب و اثرات آن بر سرمایه گذاری در کشور گفت: امیدواریم در پسابرجام شاهد رونق سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی و به تبع آن ایجاد اشتغال برای جوانان باشیم.

پرویزی در ادامه با اشاره مرحله آزمون و مصاحبه ۱۷۵نفر از متقاضیان استخدام در خراسان شمالی افزود: اردیبهشت ماه امسال ۱۷۵نفر در استان مرحله آزمون و مصاحبه مربوط به استخدام دستگاه‌های اجرایی استان را طی کردند که تا پایان سال جذب دستگاه‌های اجرایی خواهند شد.

وی تصریح کرد: موضوع استخدام به صورت کلی از استانداری‌ها گرفته شده و مسئولیت آن با وزارتخانه های زیربط است است.

پرویزی افزود: در حوزه اشتغال متاسفانه تنگ نظری‌هایی وجود دارد که رسانه‌ها باید این موضوع اصلاح کنند.

وی اظهار امیدواری کرد که در شرایط پیش رو و با لغو تحریم‌ها، فضای کسب و کار در استان به تبع آن اقتصاد کشور رونق بیشتری بگیرد.

نماینده عالی دولت در خراسان شمالی در خصوص ساختمان‌های استیجاری دستگاه‌های اجرایی استان نیز گفت: متاسفانه شرایط مالی به گونه‌ای نیست که با اتمام پروژه‌های نیمه تمام فعلی بتوان پروژه جدیدی را آغاز کرد.

استاندار خراسان شمالی افزود: برخی سازمان‌ها که از دولت جدا هستند نیازهای خود را در حوزه ساختمان تامین کرده‌اند اما دستگاه‌های اداری همچنان در مورد احداث ساختمان اداری مشکل دارند.

وی همچنین در خصوص اقدامات استان در زمینه واحدهای تولیدی اظهار کرد: راه اندازی پنجره واحد و ستاد خدمات سرمایه گذاری از جمله اقداماتی است که اکثر تصمیم گیری‌ها و اقدامات از جمله تجدید وام، استمهال وام و... در این ستادها و به نفع سرمایه گذاران پیگیری می‌شود.

نماینده عالی دولت در خراسان شمالی با اشاره به دو انتخابات مهم دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری عنوان کرد: شانزدهم بهمن ماه جاری، اسامی احتمالی کاندیداهای تایید صلاحیت شده مجلس شورای اسلامی اعلام می‌شود.

پرویزی اظهار امیدواری کرد که با نظر شورای نگهبان و تجدید نظر در احراز صلاحیت‌ها، تعداد دیگری از داوطلبان نیز با پیوستن به نامزدهای انتخابات مجلس دهم به عرصه رقابت بازگردند و فضای انتخابات امسال رقابتی‌تر شده و زمینه مشارکت حداکثری مردم در انتخابات هفتم اسفندماه امسال فراهم شود.

وی تصریح کرد: برای وزارت کشور اسامی نامزدهایی نهایی خواهد بود که لیست آن از سوی شورای نگهبان اعلام شود.