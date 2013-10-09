دستگیری عامل آتش سوزی منطقه حفاظت شده سفید کوه/ علت آتش سوزی سوزاندن جنازه در این منطقه توسط قاتل

محمد حسین بازگیر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در ابتدای هفته جاری یگان محیط زیست منطقه حفاظت شده سفید کوه خرم آباد وقوع آتش سوزی در دامنه شمالی تنگ هرور را مشاهده و بلافاصله جهت اطفای حریق عازم محل شدند.

به گفته وی، محیط بانان پس از حضور در منطقه متوجه خودروی پراید سفید رنگی که در حال فرار از بیراهه بوده و به گفته همیاران محیط زیست سرنشینان خودروی مذکور عاملین وقوع آتش سوزی هستند شدند بنابراین به تعیقیب خودرو پرداخته و پس از تعقیب و گریز نهایتا موفق به متوقف کردن خودرو شدند اما در این حین دو نفر از سرنشینان خودرو، متواری شده و یک نفر به جرم به آتش کشیدن منطقه حفاظت شده توسط محیط بانان دستگیر و خودروی مذکور نیز توقیف و تحویل پاسگاه انتظامی شد.

مدیرکل محیط زیست لرستان با اشاره به اینکه پس از ساعت ها تلاش، آتش سوزی توسط محیط بانان و با کمک مردم منطقه حوالی ساعت ۱۱ شب مهار شد اظهار داشت: صبح روز بعد گروهی از محیط بانان و کارشناسان محیط زیست برای بررسی منطقه، چگونگی بروز آتش سوزی و برآورد خسارات وارده به محل آتش سوزی مراجعه کردند که متاسفانه با جنازه نیمه سوخته مرد جوانی برخورد کرده و مشخص می شود که آتشی که به جان ۵ هکتار از مراتع و جنگل های منطقه افتاده است از آتشی که برای سوزاندن جنازه مرد جوان بر افروخته شده منشا گرفته است.

وی تصریح کرد: مراتب بلافاصله به نیروی انتظامی ابلاغ و متهم که تا آن لحظه به جرم به آتش کشیدن جنگل بازداشت بود به نیروی انتظامی تحویل داده شد که بنا به تحقیقات صورت گرفته توسط نیروی انتظامی علت وقوع آتش سوزی و عامل قتل یکی بوده و سرنشینان خودروی پراید عامل هر دو حادثه هستند.