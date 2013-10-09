علی اف برای سومین بار رئیس جمهوری آذربایجان می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "الهام علی اف" برای یک دوره 5 ساله دیگر رئیس جمهوری آذربایجان می ماند. نتایج نظرسنجی معتبری که در جریان برگزاری انتخابات امروز ریاست جمهوری آذربایجان انجام شد نشان می دهد که علی اف با کسب آرا گسترده در این دوره از انتخابات بار دیگر سکان هدایت این کشور نفت خیز حوزه دریای خزر را به دست می گیرد.

طبق این نظرسنجی که طی آن از 40 هزار و 500 رای دهنده آذربایجانی در مناطق مختلف این کشور سوال شده، علی اف با آرای نزدیک به 84 درصد پیروز نهایی انتخابات امروز خواهد بود. همچنین "جمیل حسنلی" نامزد اصلی جناح اپوزیسیون تنها 8 درصد آرا را کسب کرده و مابقی آرا به هشت نامزد دیگر انتخاباتی تعلق می گرفت.

الهام علی اف از سال 2003 و پس از مرگ پدرش "حیدر علی اف" ریاست جمهوری کشور 9 میلیون نفری آذربایجان را که پیشتر بخشی از اتحاد جماهیر شوروی بود، به عهده دارد. گفتنی است حیدر علی اف به عنوان رئیس حزب کمونیست آذربایجان، پس از استقلال این کشور به ریاست جمهوری انتخاب شد.