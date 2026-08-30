سمیه ملاحی در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به تقویت جریانات شمالی در استان اظهار کرد: از امروز تا روز دوشنبه، آسمان گلستان غالباً نیمهابری خواهد بود و درن برخی ساعات، بهویژه عصر و شب، بارشهای پراکنده در استان پیشبینی میشود.
وی افزود: فعالیت بارشی در نواحی کوهپایهای و کوهستانی استان بیشتر خواهد بود و همزمان در بخشهایی از گلستان، بهویژه مناطق شمالی و شرقی، وزش باد و احتمال وقوع گرد و غبار دور از انتظار نیست.
کارشناس هواشناسی گلستان ادامه داد: از روز سهشنبه تا پنجشنبه، بر گستره و شدت بارشها به صورت نقطهای افزوده خواهد شد و در برخی مناطق، بارندگیها میتواند شدت بیشتری داشته باشد.
ملاحی همچنین از روند کاهشی دمای هوا در روزهای پیشرو خبر داد و گفت: از امروز یکشنبه تا روز چهارشنبه، دمای هوا در سطح استان حدود دو تا سه درجه کاهش خواهد یافت.
وی با توجه به احتمال تشدید بارشهای نقطهای در مناطق کوهستانی، به شهروندان توصیه کرد از توقف و تردد در بستر و حاشیه رودخانهها خودداری کنند و در زمان فعالیت سامانه بارشی، هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند.
کارشناس هواشناسی گلستان در ادامه با اشاره به وضعیت دریای خزر گفت: دریا از امروز دوشنبه تا صبح چهارشنبه مواج و متلاطم پیشبینی میشود و لازم است فعالان و بهرهبرداران دریایی در این مدت احتیاط لازم را داشته باشند.
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