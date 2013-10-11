کشف ماده ای که مانع مرگ سلول های مغزی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، با این حال هنوز باید تحقیقات بیشتری انجام شود تا دارویی حاوی این ماده شیمیایی که برای انسان قابل مصرف باشد، تهیه شود.

این در حالی است که دانشمندان می گویند داروی حاصل از این تحقیقات در نهایت نه فقط در مقابله با بیماری آلزایمر، بلکه در مبارزه با بیماریهای "پارکینسون" و "کره هانتینگتون" هم مفید خواهد بود.

شورای تحقیقات پزشکی انگلیس اعلام کرده است آزمایش این ترکیب شیمیایی بر موش ها موثر واقع شده است.

راجر ماریس، استاد دانشگاه لندن گفت: کشف این ماده شیمیایی به عنوان نقطه عطفی در جستجو برای داروهای کنترل کننده و جلوگیری کننده از بیماری آلزایمر شناخته خواهد شد.

وی افزود: برای نخستین بار ثابت شده است که می توان تخریب سیستم اعصاب را در حیوانات به تاخیر انداخت.

این پژوهشگر تاکید کرد: دنیا فردا عوض نخواهد شد اما این تحقیق رویدادی بزرگ بوده که اثری بارزی داشته است.

محققان در واحد سم شناسی شورای تحقیقات پزشکی انگلیس که در دانشگاه لستر مستقر است، توجه خود را بر سازوکارهای دفاعی طبیعی سلولهای مغزی متمرکز کردند.

هنگامی که ویروس، سلول مغزی را تحت کنترل در می آورد، شروع به تولید پروتئین های ویروسی می کند. واکنش دفاعی سلول به این خطر، متوقف کردن تولید پروتئین است تا از گسترش ویروس جلوگیری شود.

بسیاری از بیماری های تخریب کننده سیستم اعصاب نیز واکنشهای مشابهی در سلولهای مغزی ایجاد می‌ کنند و توقف تولید پروتئین چنان طولانی می‌ شود که سلول مغزی از بین می رود.

تکرار این واکنش دفاعی مغز می ‌تواند سبب از بین رفتن حافظه، از دست دادن قدرت تحرک و یا مرگ شود.

آزمایش محققان شامل استفاده از ترکیبی شیمیایی بود که از متوقف شدن تولید پروتئین در سلولهای مغزی جلوگیری می کرد. آزمایش بر روی موشها نشان داده است که استفاده از این ترکیب شیمیایی سبب جلوگیری از مرگ سلولهای مغزی آنها می شود.

با این حال، جیووانا مالوچی سرپرست این تحقیقات می گوید با وجود آنکه این ماده شیمیایی توانسته است از تخریب شدن سلولهای مغزی موشها جلوگیری کند، برای استفاده توسط انسانها مناسب نیست.

وی افزود: این ترکیب چیزی نیست که توسط انسان استفاده شود، اما ما می‌توانیم ترکیبی موثر برای مصرف انسانی پیدا کنیم و در آغاز این راه قرار داریم.