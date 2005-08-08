اولمرت جانشين نتانياهو شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه صهيونيستي هاآرتص، شارون با انتصاب سريع اولمرت در پاسخي تلويحي به نتانياهو اعلام كرد طرح خروج از غزه را ادامه خواهد داد.

وزير دارايي سابق رژيم صهيونيستي به دليل اعتراض به طرح شارون مبني بر طرح خروج از غزه استعفا داد و گفته مي شود اولمرت يكي از افرادي است كه از ديدگاه شارون به خوبي مي تواند جانشين وي شود زيرا علاوه بر اينكه وي از حمايت كنندگان طرح شارون است، يكي از مهمترين چهره هاي اقتصادي اسراييل نيز محسوب مي شود.

به نوشته هاآرتص، اما در عين حال استعفاي نتانياهو نه تنها موجب تعجب شارون بلكه موجب حيرت بسياري مقامات ديگر در اسراييل شده است.

بسياري از كارشناسان مسائل داخلي اسراييل اعلام كردند: ممكن است خروج بنيامين نتانياهو از كابينه رژيم صهيونيستي سبب ايجاد بحران در كابينه اين رژيم شود زيرا با جايگاه ويژه اي كه نتانياهو در كابينه داشته است، ممكن است برخي مسائل در تنش قرار گيرد.

نتانياهو در نامه استعفاي خود اعلام كرد كه كابينه را آرام ترك مي كند تا مخالفت خود را با طرح شارون اعلام نمايد.

وي همچنين تاكيد كرد: من با خروج در آرامش و يا هر گونه توافقي ميان اسراييل و فلسطين موافق هستم اما نمي توان طرح خروج از غزه را با پيمان اسلو همسان دانست.

گفتني است وزير دارايي رژيم صهيونيستي شب گذشته پس از آنكه كابينه شارون با اجراي طرح عقب نشيني هفته آينده از غزه موافقت نمود ، از مقام خود استعفا كرد.