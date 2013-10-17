اعتراضات گسترده علیه اخراج دانش آموزان مهاجر در فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اشتاندارد، در پی اخراج "لئوناردا دیبرانی" دختر دانش آموز 15 ساله از مدرسه ای در شرق فرانسه، دانش آموزان دبیرستان های مختلف پاریس با اعتراض به این اقدام مدارس را به تعطیلی کشاندند.

در همین حال حزب چپ فرانسه خواستار استعفای "مانوئل والس" وزیر کشور به خاطر بروز این اتفاق شد. این موضوع همچنین سبب افزایش انتقادهای داخلی از سیاست های مهاجرتی دولت سوسیالیست فرانسه شده است.

بر این اساس، دانش آموز کوزوویی پس از آن که در نهم اکتبر با تقاضای خانواده اش برای اقامت در فرانسه مخالفت شد، توسط پلیس در دبیرستان بازداشت و از مدرسه اخراج شد. به گفته یکی از دبیران، نیروهای پلیس این دختر را در مقابل دیدگان همکلاسی هایش بازداشت کرده اند. گفتنی است این اقدام با مخالفت های گسترده ای در سراسر فرانسه روبرو شده است.