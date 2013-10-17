عفو محکوم به قصاص نفس از پای چوبه دار در بم

محمدرضا سنجری در گفتگو با مهر اظهارداشت: متهم در سال 81 در یک نزاع با کمک مهدی-پ،مرحوم علی حسین زاده را با ضربات چاقو به قتل رسانده و متواری می گردند.

محمدرضا سنجری زمان دستگیری متهمین را پس از تحقیقات مقدماتی در مراجع انتظامی و قضائی ذکر کرد و بیان داشت :پس از رسیدگی به پرونده قتل مذکور متهم ردیف اول محمد-ر به اتهام قتل عمد به قصاص نفس و مهدی-پ به 15 سال حبس به جرم معاونت در قتل محکوم شدند.

وی ادامه داد: در جریان رسیدگی به اعتراض محکومین، پرونده در سال 82 به دیوان عالی کشور ارسال و حکم صادره تائید ، اما محکومین در حادثه زلزله دی ماه سال 82 از زندان متواری و مجدداً مهدی-پ در سال 88 و محمد-ر در سال 89 دستگیر و روانه زندان می گردند.

دادستان بم با اشاره به تقاضای اولیای دم مبنی بر اجرای حکم قصاص ، بیان داشت: پرونده جهت استیذان قصاص نفس به قوه قضائیه ارسال و پس از موافقت ریاست قوه با اجرای آن به استان عودت می گردد.

سنجری گفت: اولیاء دم در روز مقرر حاضر و پس از انجام تشریفات قانونی، زمانی که پدر مقتول طناب دار را بر گردن قاتل انداخت از اجرای حکم منصرف و اعلام گذشت نمود.

وی خاطر نشان کرد: مراتب این گذشت و عفو قاتل در آخرین لحظه سریعاً صورتجلسه و به امضاء حاضرین رسیده و پرونده نیز در اجرای ماده 612قانون مجازات اسلامی به جهت تعیین مجازات در خصوص جنبه عمومی جرم به یکی از شعب جزائی بم ارسال گردید.

