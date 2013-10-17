  1. استانها
  2. کرمان
۲۵ مهر ۱۳۹۲، ۱۷:۲۳

سنجری خبر داد:

عفو محکوم به قصاص نفس از پای چوبه دار در بم

عفو محکوم به قصاص نفس از پای چوبه دار در بم

کرمان - خبرگزاری مهر: دادستان عمومی و انقلاب بم گفت: با اعلام گذشت پدر یک مقتول، قاتل از پای چوبه دار از مرگ رهایی یافت.

محمدرضا سنجری در گفتگو با مهر اظهارداشت: متهم در سال 81 در یک نزاع با کمک مهدی-پ،مرحوم علی حسین زاده را با ضربات چاقو به قتل رسانده و متواری می گردند.

محمدرضا سنجری زمان دستگیری متهمین را پس از تحقیقات مقدماتی در مراجع انتظامی و قضائی ذکر کرد و بیان داشت :پس از رسیدگی به پرونده قتل مذکور متهم ردیف اول محمد-ر به اتهام قتل عمد به قصاص نفس و مهدی-پ به 15 سال حبس به جرم معاونت در قتل محکوم شدند.

وی ادامه داد: در جریان رسیدگی به اعتراض محکومین، پرونده در سال 82 به دیوان عالی کشور ارسال و حکم صادره تائید ، اما محکومین در حادثه زلزله دی ماه سال 82 از زندان متواری و مجدداً مهدی-پ در سال 88 و محمد-ر در سال 89 دستگیر و روانه زندان می گردند.

دادستان بم با اشاره به تقاضای اولیای دم مبنی بر اجرای حکم قصاص ، بیان داشت: پرونده جهت استیذان قصاص نفس به قوه قضائیه ارسال و پس از موافقت ریاست قوه با اجرای آن به استان عودت می گردد.

سنجری گفت: اولیاء دم در روز مقرر حاضر و پس از انجام تشریفات قانونی، زمانی که پدر مقتول طناب دار را بر گردن قاتل انداخت از اجرای حکم منصرف و اعلام گذشت نمود.

وی خاطر نشان کرد: مراتب این گذشت و عفو قاتل در آخرین لحظه سریعاً صورتجلسه و به امضاء حاضرین رسیده و پرونده نیز در اجرای ماده 612قانون مجازات اسلامی به جهت تعیین مجازات در خصوص جنبه عمومی جرم به یکی از شعب جزائی بم ارسال گردید.
 

کد مطلب 2157241

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها