حسن بخارایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مشهد یکی از شهرهایی است که حرف‌های زیادی در زمینه داروی گیاهی برای گفتن دارد و می‌تواند به صادرات این محصولات بپردازد اما در این زمینه ابتدا باید فکری برای مقابله با واردات بی‌رویه داروهای گیاهی کرد.

تدوین راه‌حل‌هایی برای جلوگیری از ورود داروهای گیاهی به داخل کشور

وی ادامه داد: متولیان و دست اندرکاران حوزه علوم طبیعی و طب سنتی باید با تدوین شیوه‌ها و راه‌حل‌هایی از ورود داروهای گیاهی به داخل کشور جلوگیری کنند چرا که در دل طبیعت ایران گیاهان بسیاری وجود دارد که می تواند نیاز مصرف کنندگان را برآورده سازد بنابراین ضرورتی ندارد گیاهی را که توسط کشور ما به سایر نقاط دنیا صادر می‌شود مجددا با مارک و برندی بیگانه بسته بندی و به داخل کشورمان بازگردانده شود.

رئیس اتحادیه گیاهان دارویی مشهد با بیان اینکه استفاده از گیاهان دارویی قدمتی دیرینه دارد، افزود: امروزه مصرف گیاهان دارویی در مقایسه با سال‌های گذشته در میان مصرف کنندگان رشد چشم گیری دارد و به مراتب میزان مصرف داروهای شیمیایی کم شده است.

عوارض جانبی داروهای شیمیایی

بخارایی یادآور شد: داروهای شیمیایی با وجود تاثیر بالایی که ممکن است در بهبود بیماری فرد داشته باشد اما عوارض جانبی نیز دارد اما در زمینه داروهای گیاهی چنین امری وجود ندارد و به همین چند سالی است که استفاده از گیاهان دارویی به شدت مورد توجه قرار گرفته است.

به گفته وی ایران همواره یکی از قطب‌های عمده گیاهان دارویی بوده و در حال حاضر مطابق آمارها صنعت استفاده از داروهای گیاهی در ایران و به ویژه خراسان رضوی رونق یافته است.

رئیس اتحادیه گیاهان دارویی مشهد تاکید کرد: در داخل کشور به ویژه استان پهناور خراسان رضوی هزاران گونه گیاهی دارویی وجود دارد و در این خصوص از تنوع گیاهی بالایی نیز برخوردار است.