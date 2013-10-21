قادر آشنا مدیر اداره کل هنرهای نمایشی درباره برداشت نادرستی که از گفتگوی وی با یکی از رسانه‌ها مبنی بر حذف بخش بین‌الملل جشنواره‌های تئاتری شده است به خبرنگار مهر توضیح داد: تاکید من این است که دیپلماسی هنر و فرهنگ بهترین زبان تبلیغ نظام است. هنر ایرانی بهترین و رساترین شیوه در شناساندن هنر و فرهنگ ایرانی به مردم جهان است بنابراین معتقدم که بخش بین‌الملل جشنواره‌های تئاتری به جای کم رنگ شدن باید تقویت شود.

وی متذکر شد: اقدامی برای حذف بخش بین الملل جشنواره های تئاتری صورت نگرفته است اما من معتقدم که باید این بخش‌ها در جشنواره‌های ما تقویت شوند تا به کسانی که ایرانی‌ها را به غلط تروریسم و متحجر می‌دانند فرهنگ غنی خود را ثابت کنیم. معرفی ایران باید با زبان فرهنگ و هنر انجام گیرد تا خط بطلانی بر همه ادعاهای نادرست کشیده شود.

آشنا با اشاره به توسعه فرهنگی و علمی هر کشور از طریق هنر نمایشی گفت: هنر نمایش نشان‌دهنده اوج بالندگی و پویایی یک کشور است. نمایش با تفکر و اندیشه سر و کار دارد بنابراین زمانی که ما آثار غنی نمایشی خود را عرضه کنیم و به مردم دیگر کشورها نشان دهیم می توانیم ثابت کنیم مردم ایران به بالندگی و خودباوری رسیده‌اند. ممکن است در کشورهای اطراف شاهد رشد زیرساخت‌های اقتصادی باشیم اما این کشورها هیچ‌گاه نتوانستند فرهنگ و هنر خود را به درستی عرضه کنند چون تمرکزشان بر مسایل دیگر است اما در کشوری مثل ایران علاوه بر رشد مسائل بنیادی دیگر، فرهنگ و هنر هم ارتقا یافته پس باید آن را به کشورهای دیگر نشان دهیم و همین طور از آنها نیز بیاموزیم.

وی در مخالفت با کم رنگ شدن بخش بین الملل جشنواره هایی مثل تئاتر فجر و کودک و نوجوان همدان گفت: معتقدم کم‌رنگ شدن بخش بین الملل جشنواره های تئاتری ظلم به ملت ایران است. نباید به خاطر کمبود بودجه از برگزاری با کیفیت این بخش ها چشم‌پوشی کرد و از نمایش‌های بخش بین الملل کاست. من به لزوم دیپلماسی فرهنگی معتقدم بنابراین نباید به سمت حذف کارهای بخش بین الملل برویم. باید زمینه حضور نمایش‌ها و هنرمندان ایرانی در محافل و جشنواره‌های خارجی و همچنین حضور آثار خارجی و هنرمندان فعال تئاتری در ایران فراهم شود.

آشنا با اشاره به حضور پررنگ نمایش‌های خارجی در این دوره از جشنواره کودک و نوجوان همدان یادآور شد: در این دوره از جشنواره کودک و نوجوان حضور آثار خارجی نسبت به سالهای اخیر افزایش بسیاری داشته است. البته در عین توجه به کمیت به کیفیت آثار هم توجه زیادی شده است. در همین راستا شهرام کرمی دبیر جشنواره در طول یک سال گذشته شخصا با حضور در کشورهای متقاضی، نمایش‌های مورد نظر را مورد بازبینی و انتخاب قرار داده است.

مدیر کل هنرهای نمایشی در پایان عنوان کرد: معتقدم این فرصت باید برای جشنواره تئاتر فجر هم فراهم شود. البته قطعا در انتخاب آثار به پای جشنواره کودک نمی‌رسیم چون جشنواره کودک یک پروسه یک ساله را برای انتخاب آثار طی کرده است اما تمام تلاشمان را برای برگزاری با کیفیت جشنواره تئاتر فجر و مخصوصا بخش بین الملل آن خواهیم کرد.