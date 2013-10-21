به گزارش خبرنگار مهر، صادق شریفی ظهر دوشنبه در جمع سالمندان شهرستان دیلم اظهار داشت: در دوره سالمندی افرد با برخي تغييرات از جمله بازنشستگي، ترك منزل توسط فرزندان، فوت يكي از زوجين و ابتلای به برخي بيماري‌هاي جسمي و رواني روبرو می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: اين باور غلط را نبايد پذيرفت كه سالمندي دوران بيماري ، سرباري و ناتواني است بلكه بايد به دوران سالمندي به‌عنوان دوران انباشت خردمندي و انبار تجربيات مفيد نگريست.

کارشناس مسئول سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد شبکه بهداشت دیلم وي تاكيد كرد: اين امر مستلزم آگاهي، آموزش سالمند و اطرافيان و انجام برخي برنامه ها توسط آنها مي باشد.

بهبود سلامت روان سالمندان با مراقبت تغذيه‌اي و انجام منظم ورزش

شریفی اضافه کرد: مراقبت تغذيه‌اي، انجام منظم ورزش، انجام امور روزمره و حفظ روابط اجتماعي مي توانند به حفظ و بهبود سلامت روان سالمندان كمك كنند.

وی اظهار داشت: شعار امسال هفته سلامت روان با عنوان "سلامت روان و سالمندان" نامگذاری شده و برنامه هایی از سوی شبکه بهداشت با محوریت این شعار در حال انجام است.

شريفي در ادامه به برخي از برنامه هاِ و فعالیتهای در حال اجرای در هفته سلامت روان در دیلم اشاره کرد و افزود: برگزاري مراسم تكريم از دو سالمند شهرستان، برگزاری سخنراني و همايش، برگزاري كلاس‌هاي متنوع با موضوعات مختلف براي سالمندان و گروه‌هاي مختلف، نصب بنر و پلاكادر در سطح شهرستان و اطلاع رسانی و درج مقالات در سايت‌ها و خبرگزاری‌ها از جمله برنامه‌های این هفته است.