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۲۹ مهر ۱۳۹۲، ۱۶:۱۷

منابع مخالف خبر دادند:

هلاکت اصلی‌ترین فرمانده ارتش آزاد در جنوب سوریه

هلاکت اصلی‌ترین فرمانده ارتش آزاد در جنوب سوریه

منابع وابسته به مخالفان سوریه از کشته شدن یکی از فرماندهان اصلی گروه موسوم به ارتش آزاد در حومه درعا خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، "یاسر العبود" فرمانده گردان "فلوجه حوران" و فرمانده منطقه الشرقیه در ارتش آزاد صبح امروز در پی یک حمله موشکی کشته شد.

بنابر اعلام منابع وابسته به مخالفان وی صبح امروز در منطقه طفس در حومه درعا (جنوب سوریه) حضور داشته که در نتیجه حمله موشکی، در جا کشته شده است.

وی یکی از مهمترین فرماندهان ارتش آزاد محسوب می شد که در ابتدای ناآرامیهای سوریه از ارتش سوریه جدا شد و به گروههای مسلح پیوست.

منابع نزدیک به مخالفان سوری اعلام کردند: با کشته شدن یاسر العبود، ارتش آزاد مهمترین فرمانده خود در جنوب سوریه را از دست داده است.

کد مطلب 2159765

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