دعوت صنایع غذایی اصفهان به تولید غذای بیماران سلیاک

به گزارش خبرنگار مهر ، سید محمدحمید امامی ظهر سه شنبه در آئین افتتاح دو نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی در محل نمایشگاه‌های بین المللی استان اصفهان اظهار داشت: حدود یک درصد از مردم جامعه مبتلا به بیماری سلیاک هستند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه علائم بیماری سلیاک عجیب و ناشناخته، است و احتمال دارد با علائم عصبی، خلقی، قلبی و یا در قالب بیماران کبدی یا ناباروری به مراکز درمانی مراجعه کنند بنابراین شناخت این دسته از بیماری‌ها مشکل است.

رئیس انجمن ایرانی سلیاک افزود: در حال حاضر نزدیک به 15 هزار بیمار مبتلا به سلیاک شناخته شدند که در بررسی انجام شده تخمین زده می شود جمعیت این بیماران در ایران 700 هزار نفر باشند که هنوز بسیاری از آنها ناشناخته مانده‌اند.

وی یادآور شد: از جمله عوارض این بیماری را صاف شدن روده‌ها، کمبود انواع ویتامین‌ها، اختلالات رشد، نشتی روده‌ها، واکنش ایمنی بدن و ایجاد سرطان‌ها است.

امامی با اشاره به نقش مهم صنایع غذایی در کمک به این بیماران گفت: بیماری سلیاک ناشی از حساسیت به ماده‌ای به نام گلوتن است که این بیماران نیاز به آرد غلات فاقد گلوتن دارند که مقدار گلوتن از مواد غذایی آنها باید مطابق با استانداردها باشد .

