اعلام محدوديتهاي ترافيكي روزهای تعطیل

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز "پنجشنبه 2 آبان ماه 92" محدودیت های ترافیکی ایام تعطیل(امروز و فردا) از سوی مرکز مدیریت راه های کشور، اعلام شد.

1. سواري:

1.1. محور كندوان: تردد کلیه خودروها از ساعت 13:00 جمعه 3 آبان ماه الي 03:00 بامداد شنبه 4آبان ماه 92 ازكرج به مرزن آباد ممنوع وتردد از ساعت 16:00 روز جمعه 3 آبان ماه الي 03:00 بامداد شنبه 4آبان ماه 92 از15كيلومتري مرزن آبادمحدوده (دزبن)به سمت كرج به صورت، يكطرفه خواهد بود.

1.2. محور هراز: تردد کلیه خودروها از ساعت 13:00 جمعه 3 آبان ماه الي 03:00 بامداد شنبه 4آبان ماه از رودهن (محدوده مشاء)به سمت آمل ممنوع بوده وترددكليه وسايل نقليه از ساعت 15:00 الي روز جمعه 3 آبان ماه الي 03:00 بامداد شنبه 4آبن ماه از آب اسك تارودهن(محدوده مشاء) به صورت، يكطرفه خواهد بود.

2. نقليه سنگين:

مستثنای محدودیت تردد وسایل نقلیه سنگین، حاملین سوخت یا مواد فاسدشدنی است.

2.1. محور كندوان: تردد انواع كاميون و تريلر، كماكان ممنوع است.

2.2. محور هراز: تردد تريلرها كماكان ممنوع است.

2.3. تردد كاميونها و كاميونتها، از ساعت 6:00 الي 24:00 روزهاي پنجشنبه2 آبان ماه و جمعه 3 آبان ماه ممنوع است.

2.4. محور فيروزكوه: تردد تريلرها، از ساعت12:00 الي 24:00 روزهاي پنجشنبه2 آبان ماه و جمعه 3 آبان ماه از تهران به قائم شهر و بلعكس ممنوع است.

2.5. محورقديم قزوين-رشت:تردد كليه تريلرها وكاميون ها،، از ساعت12:00 الي 24:00 روز جمعه 3 آبان ماه از محور رشت-قزوين وبلعكس ممنوع است.

2.6. محور زاهدان _ زابل و بالعكس: تردد كاميونها و تريلرها، از ساعت 16:00 الي 20:00 جمعه 3 آبان ماه ممنوع است.

3. موتورسيكلت:

تردد موتورسيكلتها تا ساعت 01:00 روز شنبه 4 آبان ماه از محورهاي كندوان، هراز، فيروزكوه و تهران _ سمنان _ مشهد و بالعكس، ممنوع است.

محور قم – گرمسار و بالعكس، با تمديد عمليات راهسازي تا 30 آذر مسدود و مسير جايگزين آزادراه قم _ تهران براي سواري، جاده قديم قم _ تهران برای نقليه سنگين و در ادامه جاده امام رضا به سمت پاكدشت و گرمسار براي كليه خودروها.

محور شهداد _ نهبندان در استان کرمان، تا اطلاع ثانوي مسدود.