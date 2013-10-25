به گزارش خبرنگار مهر از امارات، علی دوستی‌مهر پس از پیروزی تیم فوتبال نوجوانان ایران برابر اتریش و صعود ایران به مرحله یک‌هشتم نهایی رقابتهای فوتبال جام جهانی نوجوانان 2013 امارات، در نشست خبری ضمن بیان مطلب فوق گفت: در رده نوجوانان احساس خیلی دخیل است و هر لحظه احتمال اشتباه آنها وجود دارد. به همین دلیل اگر توپ در زمین حریف باشد کمتر ضربه می‌خوریم.

وی افزود: باید از تیم پرقدرت اتریش تقدیر کنم زیرا تیم بزرگی بودند، سه بازیکن این تیم در بوندس لیگا و چند نفر در تیم‌های بزرگسال باشگاهی این کشور به میدان می‎‌روند به همین دلیل تیم قدرتمندی بودند.

سرمربی تیم فوتبال نوجوانان ایران در مورد اینکه دفاع و دروازه‌بان این تیم به خوبی از مهاجمان و بازیکنان هجومی حمایت کردند، اضافه کرد: اگر دفاع و دروازه‌بان از مهاجمان حمایت نکنند، نمی‌توانند در جام جهانی بازی کنند. ما کار ساده‌ای نکردیم و تنها اصول فوتبال را رعایت کردیم.

وی همچنین تصریح کرد: رده زیر 17 سال تازه شروع فوتبالشان است و تمام اشتباهات را باید در این رده انجام دهند، دلیل آنهم استرس است. همه تیم‌ها قدرتمند هستند و بازی با آرژانتین، کانادا و اتریش برای نوجوانان بسیار استرس آور بود، همین مساله به آنها ضربه زد.

دوستی‌مهر در ادامه یادآور شد: با یک لغزش می‌توانستیم به مرحله بعد راه پیدا نکنیم. طبیعی است در این شرایط ایجاب می‌کند، بازیکن دچار اشتباه شود و باید اینقدر اشتباهات را در این رده انجام دهند تا پخته شوند.

وی در مورد دیدار با نیجریه هم ادامه داد: نزدیک به 30 سال است در فوتبال کار می‌کنم که 20 سال آن در رده‌های پایه است. تا جائیکه یادم هست همیشه نیجریه یا قهرمان بوده، یا نایب قهرمان و یا جزو چهار تیم برتر جام جهانی در رده نوجوانان. آنها در کنار برزیل تیم‌های فوق‌العاده قدرتمندی هستند. قطعا بازی کردن با این تیم کار بسیاری سختی است اما آمده‌ایم تا شگفتی ساز جام شویم، به همین دلیل قول می‌دهم بازی پرقدرتی را برابر نیجریه ارائه کنیم.

علی دوستی مهر در پایان خاطرنشان کرد: مردم ایران عاشق تیم ملی کشورشان هستند و با دعاهایشان کمک کردند ما به مرحله بعد صعود کنیم. ضمن اینکه مردمی هم که در امارات بودند مثل رسانه ها حامی ما بودند و با حضورشان در ورزشگاه ها با بازیکنان ما روحیه دادند. همچنین باید از دولتمردان کشورمان تشکر کنم. از آقای قالیباف، کاشانی، هدایتی و رویانیان که با تماس هایشان به ما دلگرمی دادند.