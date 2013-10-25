پیروزی نوجوانان ایران مقابل اتریش در پایان نیمه اول/ آرژانتین هم برنده شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به امارات، دیدار تیم های فوتبال نوجوانان ایران و اتریش در مسابقات جام جهانی از ساعت 19:30 امروز جمعه در ورزشگاه زاید بن خلیفه شهر العین آغاز شد که در پایان نیمه اول شاگردان علی دوستی مهر با نتیجه یک بر صفر حریف خود را شکست دادند. یوسف سیدی در دقیقه 36 روی حرکت انفرادی در محوطه جریمه اتریش تنها گل ایران را به ثمر رساند.

در دیگر دیدار این گروه که به صورت همزمان در حال برگزاری است آرژانتین با تک گل دقیقه 1+45 خواکین ایبانز مقابل کانادا به برتری رسید. اگر این نتایج تا پایان دو بازی برقرار باشد تیم فوتبال نوجوانان ایران به همراه آرژانتین به دور بعدی رقابتها صعود خواهند کرد.