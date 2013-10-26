کمک 195 میلیارد ریالی مدیریت بحران اصفهان به تامین آب شهر و روستا

منصور شیشه فروش در گفتگو با خبرنگار مهر ، با بیان اینکه خشکی ذات اقلیم استان اصفهان است، اظهار داشت: در حال حاضر بارندگی در استان اصفهان کمتر از 120 میلی‌متر است و مناطق با این میزان بارندگی نیز جزء مناطق خشک و نیمه خشک جغرافیایی معرفی می‌شوند.

وی با بیان اینکه استان اصفهان ششمین سال خشکی خود را پشت سر گذاشته است و وارد سال هفتم خشکسالی شده است، افزود: کاهش منابع آب‌های زیر زمینی در دشت‌های کاشان، برخوار، گلپایگان، شهرضا و دیگر دشت‌های استان نیز ناشی از تداوم خشکسالی شش ساله در اصفهان است.

مدیرکل ستاد بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه اجرای طرح‌های آبرسانی با تانکر به روستاها و شهرهای کوچک استان با توجه به خشکی منابع زیر زمینی در دستور کار قرار گرفته است، ادامه داد: در حال حاضر اعتبار مورد نیاز برای آبرسانی به 320 روستای سراسر استان اصفهان تامین شده است.

وی گرمی هوا و عدم بارش‌های مناسب را از دیگر عوامل ایجاد خشکسالی‌های اخیر در اصفهان دانست و بیان کرد: متاسفانه بارش‌هایی که طی چند سال گذشته در نقاط مختلف استان اصفهان اتفاق افتاده است از نظر زمان، مکان و نوع بارش مناسب نبوده است.

شیشه فروش با اشاره به کاهش 80 درصدی حجم آب ذخیره شده پشت سد زاینده‌رود، اظهار داشت: این کاهش حجم در طول 42 سال گذشته در نوع خود بی سابقه بوده است.

وی با تاکید بر برنامه‌ریزی مدیریت ریسک خشکسالی در استان و استراتژی تدوین شده برای مصرف بهینه آب گفت: در این راستا ادارات آب و فاضلاب شهری و روستایی استان موظف شده‌اند برنامه‌ریزی‌های لازم را در راستای تامین آب کمکی برای شرب و فرهنگسازی برای مصرف بهینه آب در دستور کار خود قرار دهند.

مدیرکل ستاد بحران استانداری اصفهان با اشاره به کمک 85 میلیارد ریالی ستاد بحران استان اصفهان به آب و فاضلاب شهری برای اجرای طرح‌های آبرسانی و مصرف بهینه آب اظهار داشت: همچنین 11 میلیارد اعتبار نیز در این راستا برای اجرای طرح‌های آبرسانی و فرهنگ‌سازی در خصوص مصرف بهینه آب به اداره آب و فاضلاب شهری اصفهان و کاشان اختصاص یافته است.

وی مصرف بهینه آب و گاز را نیز ضروری دانست و ادامه داد: اگر در نحوه مصرف این دو منابع انرژی نیز مصرف بهینه را نداشته باشیم در آینده‌ای نزدیک با مشکل مواجه خواهیم شد.

شیشه فروش با اشاره به ارسال بخش ‌نامه به تمام ادارات و ارگان‌های دولتی در راستای نصب شیر هوشمند برای مصرف آب، بیان داشت: همچنین نسبت به مصرف بهینه آب به تمام شهرداری‌های استان تذکرات لازم داده شده است.

وی همچنین با اشاره به استفاده از آبیاری‌های نوین در بیش از 37 هزار هکتار از اراضی استان اصفهان اظهار داشت: استان اصفهان در این زمینه رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل ستاد بحران استانداری اصفهان با اشاره به پیش‌بینی‌های هواشناسی استان اصفهان در خصوص بارش‌های پاییزه بیان داشت: بارش‌های پاییزه استان اصفهان از اواخر آبان ماه آغاز خواهد شد.

وی ادامه داد: پیش‌بینی شده بیشتر بارش‌های استان به صورت باران باشد که با توجه به نیاز استان به برق این بارش‌ها تاثیر چندانی در برطرف شدن خشکسالی و تقویت منابع آبی ندارد.

