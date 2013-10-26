اجرای پروژه های شهری در اراک نسبت به برنامه زمانبندی شده عقب است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین مقیمی دراولین بازدید از پروژه های عمرانی سطح شهر اراک افزود: علت این عقب ماندگی های پروژه های شهری را می توان حجم و تعداد بالای پروژه ها، مرکزیت اکثر آن ها در سطح شهر و رویارویی با حجم ترافیکی بالا مطرح کرد؛ هم چنین نمی توان مسایل و کمبودهای مالی و اعتباری را در این تاخیرات بی تاثیر پنداشت.

وی با تاکید بر بهره برداری از پروژه های عمرانی در موعد معین افزود: پروژه های خارج از شهر با مشکلات ترافیکی کمتری مواجه هستند در نتیجه باید عملکرد زمانی بهتری را در پرونده خود به ثبت رسانیده باشند.

مقیمی افزود: شورای اسلامی شهر اراک به همراه شهرداری براساس مصوباتی که از سال های گذشته به تصویب رسیده، اقدام به اجرای پروژه های عمرانی با دو رویکرد روان سازی ترافیک و کاهش آلودگی هوای اراک نموده اند. این پروژه ها با هدف تسریع ترافیک و حمل و نقل شهری به مرحله اجرا رسیده است.

وی اضافه کرد: امیدواریم با اجرای این پروژه ها روان سازی و کاهش ترافیک، کاهش آلودگی هوا در داخل و حاشیه شهر که از اهداف شهرداری و شورای اسلامی می باشد به نتیجه مطلوب و دلخواه نزدیک شویم.

وی اظهارداشت: امید این می رود با اجرای این پروژه ها بتوانیم گامی مؤثر در حل مشکلات ترافیکی سطح شهر اراک برداریم و تا حدودی رفاه شهروندان را در زمینه رفت و آمد و کاهش آلودگی هوا تامین نماییم.

مقیمی روند اجرایی پروژه های عمرانی توسط شورای اسلامی شهر و شهرداری را تاکنون نسبتاً مطلوب ارزیابی کرد و بیان نمود: میزان اعتبار ریالی این پروژه ها سنگین می باشد که شهرداری تاکنون نتیجه رو به رشد و رضایت بخشی را در تامین آن ها به ثبت رسانده است.

استاندار مرکزی تصریح کرد: شهرداری می بایست نسبت به تامین اعتبار پروژه ها از منابع مختلفی که در اختیار دارد، نهایت بهره را ببرد تا بتواند نتایج مطلوبی را کسب نماید