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۴ آبان ۱۳۹۲، ۱۶:۵۰

مقیمی:

اجرای پروژه های شهری در اراک نسبت به برنامه زمانبندی شده عقب است

اجرای پروژه های شهری در اراک نسبت به برنامه زمانبندی شده عقب است

اراک - خبرگزاری مهر: استاندار مرکزی گفت: اجرای پروژه های شهری از سوی شهرداری اراک نسبت به برنامه زمانبندی شده عقب است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین مقیمی دراولین بازدید از پروژه های عمرانی سطح شهر اراک افزود: علت این عقب ماندگی های پروژه های شهری را می توان حجم و تعداد بالای پروژه ها، مرکزیت اکثر آن ها در سطح شهر و رویارویی با حجم ترافیکی بالا مطرح کرد؛ هم چنین نمی توان مسایل و کمبودهای مالی و اعتباری را در این تاخیرات بی تاثیر پنداشت.

وی با تاکید بر بهره برداری از پروژه های عمرانی در موعد معین افزود: پروژه های خارج از شهر با مشکلات ترافیکی کمتری مواجه هستند در نتیجه باید عملکرد زمانی بهتری را در پرونده خود به ثبت رسانیده باشند.

مقیمی  افزود: شورای اسلامی شهر اراک به همراه شهرداری براساس مصوباتی که از سال های گذشته به تصویب رسیده، اقدام به اجرای پروژه های عمرانی با دو رویکرد روان سازی ترافیک و کاهش آلودگی هوای اراک نموده اند. این پروژه ها با هدف تسریع ترافیک و حمل و نقل شهری به مرحله اجرا رسیده است.

وی  اضافه کرد: امیدواریم با اجرای این پروژه ها روان سازی و کاهش ترافیک، کاهش آلودگی هوا در داخل و حاشیه شهر که از اهداف شهرداری و شورای اسلامی می باشد به نتیجه مطلوب و دلخواه نزدیک شویم.

 وی  اظهارداشت: امید این می رود با اجرای این پروژه ها بتوانیم گامی مؤثر در حل مشکلات ترافیکی سطح شهر اراک برداریم و تا حدودی رفاه شهروندان را در زمینه رفت و آمد و کاهش آلودگی هوا تامین نماییم.

مقیمی روند اجرایی پروژه های عمرانی توسط شورای اسلامی شهر و شهرداری را تاکنون نسبتاً مطلوب ارزیابی کرد و بیان نمود: میزان اعتبار ریالی این پروژه ها سنگین می باشد که شهرداری تاکنون نتیجه رو به رشد و رضایت بخشی را در تامین آن ها به ثبت رسانده است.

استاندار مرکزی تصریح کرد: شهرداری می بایست نسبت به تامین اعتبار پروژه ها از منابع مختلفی که در اختیار دارد، نهایت بهره را ببرد تا بتواند نتایج مطلوبی را کسب نماید

کد مطلب 2162790

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