ظرفيت های بالاي ایلام براي توسعه ‌يافتگی/ مرز مهران اولویت اول استان

محمدرضا مروارید در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اولين ويژگي استان مرز مشترك با كشور عراق است كه رسماً از هيئت محترم دولت تقاضا كرديم مرز مهران را به عنوان منطقه‌ آزاد تجاري تصويب كند.

وی بیان داشت: ذخيره ‌آب‌هاي روان استان كه سالانه حدود 5.4 ميليارد مترمكعب ‌آب روان داريم و اگر ذخيره شوند مي‌توان حداقل 200 هزار هكتار از اراضي ديمي استان را به آبي تبديل کرد.

این مسئول بیان داشت: آب و هوا، جنگل‌ها، مراتع استان و پتانسيل استان در زمينه دامداري، گياهان دارويي و... قابل توجه هستند.

مروارید عنوان کرد: نفت و گاز ديگر پتانسيل استان است و داشتن 15 درصد از منابع گاز كل كشور و شش6 درصد منابع نفتي که اگر به درستي مديريت و بهره‌برداري شوند، ايلام را به عسلويه دوم تبديل خواهند كرد.

وی تصریح کرد: نيروي انساني تحصيل‌كرده از ديگر ظرفيت‌هاي استان است.

مرز مهران اولویت اول استان

وی تصریح کرد: اولیوتهای اول توسعه استان اول مرز مهران به دليل اينكه خدماتي است و زودتر از بقيه به نتيجه مي‌رسد و دوم نفت و گاز و صنایع، پس از آن هم آب و خاك است كه البته همه‌ اينها بايد با حضور نيروي انساني كارآمد و تحصيل‌كرده به مرحله‌ي بهره‌برداری برسند.

مروارید تصریح کرد: توسعه و فعال كردن بازارچه مرزي مهران، ايجاد و اجرايي كردن بازارچه دهلران كه اتفاقاً از مصوبات دولت قبلي بوده است، تلاش و رايزني با طرف عراقي براي برقرار کردن مسافرت‌ زوار به صورت شخصي و تك نفره در كنار كاروان‌هاي موجود، ايجاد صنايع و كارخانه‌هاي توليدي و صنعتی با هدف توليد براي بازار هدف در كشور عراق، چرا كه با وضعيت موجود در عراق، اين كشور تا ساليان سال نيازمند كالاهاي ايراني خواهد بود، از جمله‌ برنامه های توسعه استان است.

وی افزود: بايد تلاش كنيم موضوع ايجاد كنسولگري عراق و نمايندگي وزارت خارجه در شهر ايلام را اجرايي کنیم.

این مسئول ادامه داد: تقويت اقتصاد چمداني همانند برخي از استان‌هاي كشور مي‌تواند راهگشا باشد.

وی عنوان کرد: موضوع توريست درماني كه در كرمانشاه در حال اجراست به طوري كه بسياري از مردم عراق براي درمان برخي از بيماري‌ها و مشكلات درماني به اين استان رفته و به راحتي برگشت مي‌خورند.

وی تصریج کرد: بسياري از اين كارهاي درماني و برخي از عمل‌هاي جراحي مردم عراق در شهر ايلام امكان‌پذير است، قطعاً با توجه به مسافت كم و هزينه پايين مي‌تواند مورد استقبال مردم استان‌هاي عراق همجوار ايلام قرار گيرد.

استاندار ایلام بیان داشت: اما بايد مطالعه، بررسي و تلاش كرد و معاون اول رئيس جمهور هم قول دادند كه به زودي هيئتي را براي بررسي كامل مرز مهران به استان بفرستد.

توسعه پالایشگاه های استان

وی افزود: خوشبختانه آقاي مهندس زنگنه (وزير نفت) در مجلس هم ذكر كردند اولويت وزارت نفت را بر فعال كردن و بهره‌برداري از ميادين‌ مشترك نفتي و گازي تعيين کرده اند که اين مسئله براي استان نويد بخش آينده‌ خوبي است و قطعاً منشأ خير فراوان خواهد بود.

وی ادامه داد: اما بايد با جديت پيگيري كنيم كه برداشت را در اين حوزه‌ها زياد كنيم و توسعه‌ پالايشگاه گاز ايلام، پتروشیمی، ايجاد چند پالايشگاه ديگر و حتي پالايشگاه‌هاي كوچك كه در برخي مناطق كوچك قابل راه‌اندازی هستند مي‌تواند راهگشا باشد.

تکمیل پروژه های نیمه تمام استان ایلام

استاندار ایلام اظهار داشت: با توجه به گشايشي كه در ديپلماسي اميدواركننده دولت تدبير و اميد حاصل خواهد شد، استان ايلام در مبحث سرمايه‌گذاري خارجي با اميدواري به جذب اين سرمايه‌ها به آينده نگاه خواهد كرد.

مسئول ارشد ایلام عنوان کرد: قاعدتاً بايد اولويت با تكميل پروژه‌هاي نيمه‌تمام باشد چون به هر حال سرمايه‌هاي زيادي راكد مانده است كه بايد فعال شونذ اما بالاخره بايد پروژه‌هاي جديد هم شروع شوند و نوعي تعادل را در بين هر دو برقرار كرد.

وی تصریح کرد: من انجام و اجراي تمام برنامه‌ها و راهكارهايم را با هدف و بر محور ايجاد اشتغال قرار خواهم داد و هر كاري در هر حوزه‌اي را اول از ديدگاه ايجاد شغل جديد نگاه خواهم كرد.

مروارید تصریح کرد: در برنامه‌هايي كه به هيئت دولت ارائه دادم، اين موضوع را به عنوان يكي از مطالبات اصلي مردم عنوان كردم.

وی ادامه داد: درباره گرد و غبار استان ایلام نیز بايد با چهار كشور منشأ اين ريزگردها به گفتگو نشست و مثلاً حتي نهاد يا كميته‌اي به طور ويژه براي اين مسئله مشخص شود و از كمك‌هاي سازمان ملل بايد استفاده شود.

وی بیان داشت: ظاهراً كشور عراق هم در موضوع كمك ايران براي بيابان‌زدايي در آن كشور استقبال كرده است.

سرمایه گذاری نیاز جدی استان

استاندار ایلام بیان داشت: در حوزه‌‌ معرفي توانمندي‌ها و همچنين اطلاعات استان براي جذب سرمايه‌گذاري گاهاً حتي كارهاي ساده و ابتدايي اما مهم انجام نشده است.

وی بیان دشت: مثلاً در چند روز گذشته تاكنون با تمام دوستان و همكاران فعال در حوزه‌ سرمايه‌گذاري كه در مورد استان صحبت می کردیم هيچ كدام حتي يك نفر نمي‌دانستند كه فرودگاه ايلام سال‌هاست روزانه دو تا سه پرواز دارد، که اين ظلم است.

لزوم استفاده از ظرفیت گردشگری استان

وی بیان داشت: نتوانسته‌ايم داشته‌هاي خودمان در حوزه گردشگري و توريسم را به خوبي معرفي كنيم و برخي از كشورها حتي بدون قدمت تاريخي، باستاني و مذهبي به كارهاي ابتكاري دست زده‌اند كه سالانه هزاران و شايد ميليون‌ها نفر را جذب كشور خود كرده‌اند.

وی افزود: نقاط تفريحي و زيارتي بي‌نظيري در استان است كه بايد معرفي شوند و البته بنده با برخي از دوستاني كه در حوزه‌ رونق گردشگري حتی در كشورهاي خارجي مانند مالزي فعاليت كرده‌اند صحبت كرده‌ام و قرار است كه در آينده به مطالعه و بررسي اين موضوع بپردازيم كه ببينيم چه كار چشمگيري در اين زمينه مي‌توانيم انجام دهيم.

اجرای پروژه های راهسازی بزرگ در استان

وی تصریح کرد: يك موضوع مهم كه ذهن مرا مشغول كرده است و در گذشته هم براي آن تلاش‌هاي مهمي شده است، بحث محور كرمانشاه تا حميل كه در داخل استان كرمانشاه است.

وی ادامه داد: شايد اين محور براي كرمانشاه چندان حياتي نباشد اما براي ما از اهميت فوق‌العاده‌اي برخوردار است.

مروارید تصریح کرد: شنيدم نمايندگان محترم تلاش‌هايي داشته‌اند كه گويا بودجه‌ي آن را به استان ايلام و يا حداقل آنرا مشخص و از بودجه‌ استان كرمانشاه جدا كنند كه در صورت اجراي اين محور، قريب 15 تا 20 كيلومتر به كرمانشاه و به تبع به پايتخت نزديك‌تر خواهيم شد.

وی ادامه داد: اگر بتوانيم جاده كرمانشاه تا ايلام و البته تا مهران را چهار خطه كنيم، قطعاً در توسعه‌ استان اثر ممتازي خواهد داشت.

وی افزود: تلاش براي اجرايي كردن راه‌آهن ايلام كه مبلغ 40 ميليارد تومان هم اعتبار آن مشخص شده است و به دليل اختلاف كارفرما- پيمانكار متوقف شده است.

وی ادامه داد: البته نگاهي هم به اجرايي شدن طرح راه‌آهن سراسري انديمشك تا مياندوآب خواهيم داشت و ايجاد اتوبان ايلام- صالح‌آباد با توجه به تردد بالاي اين محور از ديگر تلاش‌هاي ما در اين زمينه خواهد بود که البته بايد مطالعه‌ي بيشتري صورت پذيرد تا كارها پخته‌تر و به خوبي پيش بروند.