خادم باید در امور کشتی فرنگی هم وارد شود/ شهرت افراد ملاک موفقیت نیست

ناصر نوربخش در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: از گوشه و کنار شنیده می شود که کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی در آستانه تغییر و تحولات قرار دارد و این تغییرات، تمام و کمال زیر نظر شورای فنی صورات می گیرد. طبیعتا این اتفاق باعث می شود خواسته یا ناخواسته برخی از افراد از گردونه انتخاب شورای فنی دور بمانند و در نهایت عده ای از دوستان و یاران این شورا به راس امور تیم ملی گمارده شوند.

وی تصریح کرد: رسول خادم به عنوان مدیر حوزه تیم های ملی و سرپرست فدراسیون کشتی باید همانطور که در کشتی آزاد نظارت دارد به کشتی فرنگی هم رسیدگی کند، چراکه سپردن تمامی تصمیمات به شورای فنی کشتی فرنگی شائبه های زیادی را بوجود می آورد.

مربی سازنده کشتی فرنگی ادامه داد: رسول باید با دخالت مستقیم در امور کشتی فرنگی از زیر سایه سنگین شایعات مبنی بر بی توجهی به کشتی فرنگی خارج شود و در نهایت زمینه ای را فراهم کند تا زحمت کشان واقعی این عرصه وارد میدان شوند.

نوربخش به معیار انتخاب اعضای کادر فنی تیم های ملی اشاره کرد و گفت: متاسفانه در سالهای اخیر شاهد تصمیمات سلیقه ای و گاها مغرضانه در راس امور کشتی فرنگی بودیم که با باند و باند بازی برخی افراد اعمال می شد. به نظر من رسول خادم به عنوان سرپرست فدراسیون باید برای حل و فصل مشکلات کنونی هم که شده زمینه چنین اتفاقاتی را بر چیند و فضایی را فراهم آورد تا تمامی خادمان و گوش شکسته های بی ادعا به عرصه کار وارد شوند.

وی در خاتمه ادامه افزود: شهرت و نام افراد برای حضور در عرصه ملی، ملاک موجهی برای انتخاب نیست و برای انتخاب و دعوت از مربیان باید به توانمندی ، کارنامه، سواد و تجربه آنان توجه کرد. متاسفانه گاهی اوقات با حضور مربیانی در عرصه ملی مواجه هستیم که حتی از تنظیم و تدوین برنامه های تمرینی عاجز هستند و به واقع با بودنشان بر سنگینی بار امور تیم ملی می افزایند.