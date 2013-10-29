به گزارش خبرنگار مهر، محمود شهریاری که هر جمعه در برنامه عموهای فیتیلهای اجرا دارد، همچنان اجراهای زنده خود در جنگهای شبانه و برنامههای ویژه اعیاد را نیز ادامه میدهد.
او در گفتگو با مهر درباره جُنگ شبانه "عيد تا عيد" که آن را از آغاز دهه ولایت تا عيد غدير در جزيره كيش با نام "قطره قطره تا دریا" برای شبکه شما اجرا کرد، توضیح داد: جزیره زیبای کیش عنوان پایتخت گردشگری ایران را دارد. این جزیره همهروزه میزبان گردشگران سلامت، تاریخی، طبیعی، آموزشی و تفریحی است بنابراین هر کسی با هر سلیقهای میتواند از امکانات جزیره استفاده کند.
وی به سابقه تاریخی جزیره کیش اشاره کرد و افزود: این جزیره هشت قرن است که میزبان تاجران و صادرات کالاهای ایرانیان است. بازارهای متعدد و اماکن تاریخی و تفریحی جزیره این امکان را برای برنامهسازان فراهم کرد تا با بهره گیری از این موهبت الهی برنامهای در خور فراهم کنند.
تنوع قومی امتیاز چشمنواز ایران
این مجری با بیان اینکه ایران بینظیرترین اقوام را در بین ملتهای جهان دارد، تأکید کرد: تنوع قومی یک امتیاز چشمنواز است که بایستی آن را حفظ کرد. مثلا موسیقیهای رایج جامعه ما، وامدار موسیقی فولکلور و محلی است. بنابراین بهتر است در چنین برنامههایی از گروههای موسیقی محلی دعوت شود تا مردم با قومیتهای ایران و آداب و رسوم آنان و هر چند برای دقایقی آشنا شوند.
شهریاری تصریح کرد: مدت زمانی است که ساخت برنامههای مفرح و شاد به علت کمبود بودجه در صدا و سیما کم شده در حالی که مردم راغب به دیدن این برنامهها هستند و آماری وجود دارد که نشان میدهد همین برنامههای مناسبتی و مفرح، بیننده بیشتری از برخی فیلمها و سریالهایی که هزینه زیادی ظرف ساخت آنها میشود، دارد. این امر مستلزم نوآوری در خود سازمان و به مشارکت گیری از سازمانها و ارگانهای ذینفع است.
جشنوارههای محلی؛ راهی برای جذب گردشگر
مجری ویژه برنامه "قطره قطره تا دریا" با اشاره به اینکه ساخت برنامههایی همچون جشنوارههای ورزشی، مذهبی، آیینی و کشاورزی میتواند به پویایی اقتصاد کشور کمک کند، یادآور شد: موقع برداشت پسته این جشنواره میتواند در کرمان و یزد و موقع برداشت خرما که به خرماپزان معروف است در استانهای دیگر چون خوزستان و بوشهر و هرمزگان به عنوان حرکتی محلی و ملی برگزار شود. با جمع آوری همین آثار گرانقدر و اطلاع رسانی از طریق سایتهای گردشگری به راحتی میتوان گردشگران خارجی را با زیباییهای ایران آشنا کرد و ناخودآگاه شاهد حضور آنها در این مناطق باشیم.
وی با اظهار تاسف از برخی ندانم کاریها گفت: چرا کشوری مثل ترکیه باید از این منابع در اختیار که کمتر از آثار تاریخی فرهنگی کشور ماست نهایت استفاده را ببرد و ما که جزو پنج کشور اول جهان از نظر جاذبههای تاریخی و طبیعی هستیم از این امتیازات و امکانات بهرهمند نشویم. مگر چند کشور در دنیا وجود دارد که همزمان چهار فصل را در خود داشته باشد؟!
گلایه از بی توجهی به ثروت هنگفت صنعت گردشگری
این مجری از گردشگری و صنعت گردشگری به عنوان ثروت هنگفت یاد و اشاره کرد: متاسفانه در ایران از این پتانسیل استفاده نمیشود. اینجا است که نقش مهم استانداران و مسئولان ارشد استانها نمایان میشود که با برنامهریزی مستمر به شکوفایی منطقه خود کمک کنند.
شهریاری از مدیریت شبکه شما به خاطر تولید و پخش مستقیم این برنامه تشکر کرد و این کار را بسیار جالب و پسندیده خواند و گفت: ساخت و هماهنگ کردن پخش این برنامهها در اوج تعطیلات این نوید را میدهد که شبکههای تازه تأسیس توانمندی لازم برای اجرای پروژههای بزرگ و ملی را دارا هستند.
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