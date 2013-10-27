زورگیری در مقابل دوربین مداربسته

به گزارش خبرنگار مهر، 17 تیر امسال فردي با مراجعه به كلانتري 109 بهارستان اظهار داشت که کيف پولش حاوي 150 هزار تومان ، به همراه گوشي تلفن همراهش از سوی سرنشينان يک دستگاه موتورسيکلت به سرقت رفته است.

با تشکيل پرونده مقدماتي با موضوع "زورگيري" و به دستور شعبه 13 بازپرسي دادسراي ناحيه 27 تهران ، پرونده برای رسيدگي در اختيار اداره پنجم پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفت .

مالباخته پس از حضور در اداره پنجم پليس آگاهي تهران بزرگ به کارآگاهان گفت : ساعت شش صبح 17 تیر امسال از بيمارستان سوار خودروي پژو 206 شدم و به طرف محل کار رفتم . در بين راه متوجه موتورسيکلتي با سه سرنشين شدم اما بدون توجه به موتورسواران به طرف مغازه ام که کفش فروشي بود رفتم . پس از پارک خودرو ، ناگهان سرنشينان موتور به طرف من حمله ور شده و با تهديد قمه کيف جيبي ام را که حاوي 150 هزار تومان بود به همراه گوشي تلفن همراهم به سرقت بردند . از آنجايي که در مقابل مغازه ام چنين اتفاقي افتاد ، دوربين مداربسته مغازه ام اين ماجرا را تصوير برداري کرده است .

با آغاز رسيدگي به پرونده ، کارآگاهان اداره پنجم پليس آگاهي تهران بزرگ به بررسي تصاوير به دست آمده از دوربين هاي مداربسته مغازه کفش فروشي پرداخته و با شناسايي شماره پلاک موتورسيکلت ، موفق به شناسايي مالک آن شدند که خانم ميانسالي به نام رويا بود ! .

تحقيقات براي دستگيري صاحب موتورسيکلت آغاز شد اما در ادامه بررسي ها مشخص شد که رويا محل سکونتش را تغيير داده اما کارآگاهان در تحقيقات ميداني موفق به شناسايي مخفيگاه رويا شده و سرانجام او را دستگير کردند.

رويا در تحقيقات اعتراف کرد که موتور را براي پسرش به نام پاشا خريده که پاشا نيز دستگير و در ادامه تحققات به زورگيري از مرد کفش فروش اعتراف کرد اما با ارائه هويت هاي جعلي قصد داشت تا در مسير تحقيقات پليسي انحراف ايجاد کند که با هوشياري کارآگاهان دو همدست پاشا ، با هويت واقعي شناسايي و دستگير شدند .

با توجه به اعترافات صريح متهمان مشخص شد که اين سه متهم سوار بر موتورسيکلت شده و با تهديد قمه از مالباختگان زورگيري مي کردند که عمده سرقت هاي خود را در مناطق مرکزی تهران به ويژه در محدوده سعدي ، حافظ ، انقلاب و بويژه حوالي بازار انجام داده اند .

برابر بررسي و سابق متهمان مشخص شد که هر سه متهم پرونده از مجرمان سابقه دار بوده و چندين بار به اتهام سرقت بازداشت شده اند . يکي از متهمان در اين رابطه گفت: با علي و محمد بچه محل بوديم و مدتي قبل تصميم گرفتيم تا با هم دست به دزدي بزنيم . ما دزدي مي کرديم تا خرج موادمان را تهيه کنيم .

سرهنگ علي غياثوند، معاون مبارزه با سرقت هاي خاص پليس آگاهي تهران بزرگ ، با اعلام اين خبر گفت: با توجه به اعترافات صريح متهمان به سرقت هايشان در مناطق مختلف شهر تهران ، قرار قانوني از سوي مقام قضايي صادر و متهمان برای انجام تحقيقات تکميلي و شناسايي ديگر جرايم ارتکابي در اختيار اداره پنجم پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفته اند . به همین خاطر از تمام مالباختگاني که بدين شيوه و شگرد مورد سرقت ، کيف قاپي ، زورگيري ، گردنبند قاپي ، ضرب و جرح ، تهديد و ... قرار گرفته اند دعوت مي شود تا برای شناسايي متهمان و پيگيري شکايات خود به اداره پنجم پليس آگاهي تهران بزرگ واقع در خيابان وحدت اسلامي مراجعه کنند.