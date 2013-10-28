علی مطهری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر گفت: قطعا عذر خواهی روزنامه بهار و عدم انتشار این روزنامه به صورت داوطلبانه در حکم هیات نظارت بر مطبوعات موثر بوده است، چون نظر برخی اعضا لغو امتیاز این روزنامه بود اما با اقدامات داوطلبانه مدیران این روزنامه حکم به توقیف و ارجاع روزنامه به دادگاه تنزل پیدا کند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مدت زمان توقیف روزنامه بهار از سوی دادگاه مشخص می‌شود، افزود: هیات نظارت بر مطبوعات وضعیت روزنامه بهار را رسیدگی و برای تعیین تکلیف نهایی آن را به دادگاه ارجاع داد.

مطهری با تاکید بر اینکه مقاله منتشر شده در روزنامه بهار تحت عنوان " امام پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی؟" اصل امامت را نقض کرده است، تصریح کرد: در این مقاله امامت صرفا به معنای ولایت و هدایت معنوی گرفته شده و حکومت و رهبری سیاسی ائمه نفی شده است.

وی مطهری با تاکید بر اینکه جای طرح این‌گونه مقالات در نشریات تخصصی است، ادامه داد: مقاله منتشر شده در روزنامه بهار در برخی بخش ها به نظریات اهل سنت و در برخی بخش‌های دیگر به اعتقادات و نظریات وهابیت اشاره دارد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به خانه ملت گفت: تعیین تکلیف نهایی روزنامه بهار با رای دادگاه مشخص خواهد شد.