به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت Nairj، ندوکا اوگباده -کمک مربی تیم فوتبال نوجوانان نیجریه میگوید تیم در حال برنامهریزی برای شکست دادن ایران در مسابقه یکهشتم نهایی جام جهانی فوتبال نوجوانان است.
این سایت نیجریهای نوشت: "نیجریه که در مرحله مقدماتی دو پیروزی و یک تساوی کسب کرده بود، برای شکست دادنِ تیم سخت کوش ایران و راهیابی به یک چهارم نهایی کار دشواری خواهد داشت."
اوگباده مدافع پیشین تیم ملی فوتبال نیجریه میگوید: "ما تمام حریفان احتمالی خود را زیر نظر داشتهایم و روی بازی روز جمعه ایران و استرالیا توجه خاص نشان دادهایم."
وی که کاپیتان تیم نوجوانان نیجریه که قهرمان جهان در سال 1985 در چین بوده است، میافزاید: "شکی نیست ایرانیان تیم خوبی هستند اما با تمام احترام باید بگویم فکر نکنم در مواجهه با آنها دچار مشکل بشویم."
مربی نیجریه که قهرمانی جام ملتهای آفریقا را در سال 1994 نیز در کارنامه دارد، میگوید مصمم هستند تا برای چهارمین بار قهرمان مسابقات بشوند و در این راه بازیکنان تمام تلاش خود را خواهند کرد.
اوگباده همچنین میگوید: "بدون شک، ما از زمانی که مکزیک را 6-1 شکست دادیم و پسران در پیروزی 5 بر صفر روز جمعه مقابل عراق خوب ظاهر شدند، شرایطمان در حال بهبود است. اگر بتوانیم چند ایراد خاصی را که متوجه شدهایم را اصلاح کنیم، بر ایران فائق خواهیم آمد."
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