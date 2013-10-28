به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت Nairj، ندوکا اوگباده -کمک مربی تیم فوتبال نوجوانان نیجریه می‌گوید تیم در حال برنامه‌ریزی برای شکست دادن ایران در مسابقه یک‌هشتم نهایی جام جهانی فوتبال نوجوانان است.

این سایت نیجریه‎ای نوشت: "نیجریه که در مرحله مقدماتی دو پیروزی و یک تساوی کسب کرده بود، برای شکست دادنِ تیم سخت کوش ایران و راهیابی به یک چهارم نهایی کار دشواری خواهد داشت."

اوگباده مدافع پیشین تیم ملی فوتبال نیجریه می‌گوید: "ما تمام حریفان احتمالی خود را زیر نظر داشته‎ایم و روی بازی روز جمعه ایران و استرالیا توجه خاص نشان داده‌ایم."

وی که کاپیتان تیم نوجوانان نیجریه که قهرمان جهان در سال 1985 در چین بوده است، می‎افزاید: "شکی نیست ایرانیان تیم خوبی هستند اما با تمام احترام باید بگویم فکر نکنم در مواجهه با آنها دچار مشکل بشویم."

مربی نیجریه که قهرمانی جام ملت‎های آفریقا را در سال 1994 نیز در کارنامه دارد، می‌گوید مصمم هستند تا برای چهارمین بار قهرمان مسابقات بشوند و در این راه بازیکنان تمام تلاش خود را خواهند کرد.

اوگباده همچنین می‌گوید: "بدون شک، ما از زمانی که مکزیک را 6-1 شکست دادیم و پسران در پیروزی 5 بر صفر روز جمعه مقابل عراق خوب ظاهر شدند، شرایطمان در حال بهبود است. اگر بتوانیم چند ایراد خاصی را که متوجه شده‎ایم را اصلاح کنیم، بر ایران فائق خواهیم آمد."