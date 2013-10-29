نفت و گاز گچساران به تساوی مقابل ابومسلم مشهد رضایت داد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال نفت و گاز گچساران که با یک ترکیب هجومی برای جبران شکست هفته گذشته خود به میدان رفته بود، توانست با یک بازی هجومی و استفاده از امتیاز میزبانی دوبار دروازه تیم ابومسلم را دردقایق 28 و 38 به ترتیب توسط علی کریمی و میلاد جعفری باز کند.

پس از به ثمر رساندن دوگل بازی تیم نفت و گاز گچساران چندین موقعیت گل دیگر برروی دروازه تیم ابومسلم ایجاد کرد که با خوش شانسی تیم مهمان این موقعیت ها گلی را در برنداشت.

حملات تیم ابومسلم نیز پس از دریافت دو گل افزایش پیدا کرد و موجب شد تاعلی مولایی بازیکن تیم ابومسلم دروازه نفت و گاز گچساران را در دقیقه 45نیمه اول باز کند.

نیمه اول بازی با نتیجه دو بر یک به پایان رسید و در نیمه دوم حملات تیم ابومسلم افزایش یافت و نفت و گاز گچساران با وجود چندین حمله بر روی دروازه تیم ابومسلم نتوانست گلی را در چارچوب تیم مهمان واردکند.

حملات تیم ابومسلم یک ضربه پنالتی از روی خطای وحید کارگر برروی بازیکن تیم حریف در برداشت که نهایتا امیر محبی با ضربه پنالتی گل تساوی بازی را در دروازه تیم نفت و گازگچساران وارد کرد.

تیم نفت و گاز گچساران در بازی با ابومسلم با ترکیب وحید کارگر ، اتابک نمازی ، بابک بیداری ، محمدخان احمدی، مهدی کریمی رامشه ، حامد امیرخانی، فرشید علیزاده ، میلاد جعفری، محمد پورمند، علی کرمی و علی کریمی به میدان رفت.

همچنین مهران غریبی در دقیقه 66 بازی جایگزین علی کرمی شد و پیمان رنجبری و مرتضی حیدری به ترتیب جایگزین محمد پورمند و مرتضی حیدری شدند.

در ترکیب ابومسلم نیز جلیل قبانوری، بیژن کوشکی، فرزاد حمیدی، میثم خسروی، هادی جعفری ، علی حق دوست، محمد منصوری، علی مولایی، مصطفی طیبی، محمداحمدپوری و امیر محبی حضور داشتند که زیر نظر سرمربی خود علی حنطه به میدان رفتند.

همچنین مصطفی طیبی جایگزین داوود دانشجو و حمیدرضا شرفی جایگزین محمد احمد پوری شد.

در این بازی پرتنش چهار کارت زرد از جیب داور مسابقه خارج شد که این کارت ها نصیب علی مولایی و داوود دانش دوست از ابومسلم و حامد امیرخانی و مهدی کریمی رامشه از نفت و گاز گچساران شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال نفت و گاز گچساران با این بازی 9 امتیازه شد تا بعد از تیم های نفت مسجد سلیمان و ایرانجوان در رده سوم جدول لیگ یک قرار گیرد.