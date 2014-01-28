صادرات كالا از گمرك خراسان شمالي دوبرابر شد

جواد جعفري در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار كرد: در 10 ماهه گذشته از سال جاري 114 هزار تن انواع كالا به ارزش بيش از 60 ميليون دلار كالا از گمرك خراسان شمالي به كشورهاي هدف صادر شد.

به گفته وي اين ميزان صادرات به نسبت مدت مشابه پارسال از نظر ارزش دلاري دو برابر و از نظر وزني نيز سه برابر به نسبت ميزان مدت مشابه پارسال افزايش داشته است.

جعفري افزود: در اين مدت بيشترين کالاهای صادراتی خراسان شمالي شامل کود اوره، میله فولادی، توليدات پلاستيكي، پت، ایزوگام، سیمان، پودر کریستال ملامین، سنگ گرانیت، مرمریت، انگور و... بودند.

او با بيان اين كه این کالاها به کشورهای ترکمنستان، ترکیه، عراق، امارات، ژاپن، ایتالیا، افغانستان و برخی از کشورهای آسیای میانه صادر شده‌اند، اظهار اميدواري كرد كه با رفع تحريم‌هاي كشورهاي غربي عليه ايران، شاهد افزايش ميزان صادرات از گمرك خراسان شمالي باشيم.

ارزش واردات از گمرك خراسان شمالي 24 درصد كمتر شد

مديركل گمرك خراسان شمالي در ادامه در مورد ميزان واردات كالا به استان از ابتداي امسال تا پايان دي ماه، عنوان كرد: در اين مدت هزار و 757 تن كالا به ارزش يك ميليون و 270 هزار دلار از طريق گمرك استان وارد شده است.

جعفري افزود: بر اين اساس واردات گمرك خراسان شمالي از نظر وزني 19 درصد و از نظر ارزي 24 درصد به نسبت مدت مشابه پارسال كاهش داشته است.

وي با اشاره به اين كه در اين مدت اغلب کالاهای وارداتی گمرك خراسان شمالي برنج و دستگاه هاي تولید پلاستیک، برش و دوخت پلاستیک بوده اند، تصريح كرد: بيشترين كالاي وارداتي از گمرك استان برنج پاكستاني بوده كه توسط اتحادیه تعاونی مرزنشینان خراسان شمالی از کشور پاکستان وارد شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، گمرك خراسان شمالي از بهمن ماه سال 87 با حضور معاون اول رياست جمهور فعاليت خود را آغاز كرده و سايت جديد آن نيز ارديبهشت ماه امسال با حضور عباس معمارنژاد؛ رئیس کل گمرک ایران در زمینی به مساحت پنج هکتار به صورت رسمي به بهره برداري رسيد.