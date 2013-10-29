انفجار دیگ بخار در کارخانه پانل زرند/ پای استانداردهای چینی در میان است

به گزارش خبرنگار مهر، حادثه زمانی روی داد که کارگران قصد داشتند دیگ بخار را برای آغاز به کار شیفت جدید کارخانه روشن کنند.

افزایش فشار دیگ موجب شد دیگ منفجر شود و قسمتی از آن به سمت دیوار پرتاب شود برخورد این قسمت از دیگ به دیوار کارخانه موجب ریزش شیشه از سقف این قسمت از مجتمع صنعتی شد.

متاسفانه کارگران در هنگام حادثه در همین قسمت از سالن حضور داشتند که ریزش شیشه ها موجب زخمی شدن دو کارگر شد که بعد از مداوای صورت گرفته حال این دو کارگر خوب گزارش شده است.

اما این انفجار خساراتی به تجهیزات و ساختمان کارخانه وارد کرده است گفته می شود دیگ بخار کارخانه پانل زرند زیر نظر متخصصان چینی ساخته شده است.

دیگ بخار توسط متخصص چینی ساخته شده بود

محمود عباس زاده، مدیر‌عامل کارخانه پانل زرند در گفتگو با مهر در خصوص این حادثه اظهارداشت: هر روز صبح کارگران یک ساعت زودتر از آغاز خط تولید اقدام به روشن کردن دیگ بخار می کنند روز گذشته نیز همین روال عادی طی شد.

وی تصریح کرد: طبق استاندارد تعریف شده باید فشار دیگ به عدد هفت تا هشت برسد تا کار تولید آغاز شود اما در زمان حادثه عدد فشار بخار به درجه شش رسیده بود.

عباس زاده افزود: ناگهان دیگ بخار دچار انفجار شد و درب دیگ به قسمتی از دیواره برخورد کرد که موجب ریزش شیشه روی کارگران شد و دو نفر زخمی شدند که بلافاصله مداوا شدند و در این خصوص مشکلی وجود ندارد.

مدیر‌عامل کارخانه پانل زرند ادامه داد: این دیگ در تهران و زیر نظر یک متخصص چینی و طی هشت روز ساخته شده بود.

حضور به موقع گروههای امدادی در محل حادثه



فرماندار زرند نیز در این خصوص به مهر گفت: این حادثه روز گذشته در شهرک صنعتی زرند روی داد و موجب جراحت دو کارگر شد.

رضا کرمی گفت: حادثه دیدگان بلافاصله به بیمارستان زرند منتقل و درمان شده اند و مسئله ای خاصی در این خصوص وجود ندارد.

5 میلیارد ریال و دو زخمی خسارت حادثه

وی گفت: پس از حادثه و اعلام نیاز کمک بلافاصله ماموران گروههای امدادی و آتش نشانی در محل حادثه حضور یافتند و اوضاع را تحت کنترل گرفتند.

کرمی از بروز خسارت 500 میلیون تومانی به کارخانه خبر داد.



این انفجار موجب تعطیل شدن موقت خط تولید کارخانه شده است.

