اسامی نامزدهای دریافت توپ طلا اعلام شد/ معرفی 10 مربی برتر

به گزارش خبرنگار مهر، فیفا چهار روز پس از اینکه فهرست نامزدهای برترین بازیکنان زن جهان را در سال 2013 را اعلام کرد دوشنبه شب فهرست 23 نفره نامزدهای مرد را برای تصاحب تپ طلای 2013 اعلام کرد. فدراسیون جهانی فوتبال که با همکاری مجله فرانس فوتبال اقدام به این کار می کند همچنین لیست نامزدهای برترین مربیان سال 2013 را اعلام کرده است.

بر اساس اعلام فیفا، تصمیم‌گیری نهایی برای انتخاب برترین بازیکن و مربی جهان توسط کاپیتان‌ها و سرمربیان تیم‌های ملی مردان و همچنین با همکاری نمایندگان رسانه‌های بین‌المللی که توسط مجله فرانس فوتبال برگزیده شده‌اند، صورت خواهد گرفت.

قرار است در مراسمی که روز سیزدهم ژانویه 2014 در شهر زوریخ سوییس برگزار خواهد شد بهترین بازیکن سال 2013 جهان معرفی شده و توپ طلا به وی اهدا شود. همچنین در این مراسم جایزه پوشکاش(زیباترین گل سال) جایزه ریاست فیفا و بازی جوانمردان و مربی سال به برگزیدگان هر رده اهدا شود.



در اوایل دسامبر 2013 ، فیفا و فرانس فوتبال نام سه نامزد مرد و زن را برای دریافت توپ طلای سال 2013 را اعلام خواهد کرد. همچنین قرار است در بقیه بخش‌ها نیز کاندیداهای نهایی معرفی شوند تا رقابت اصلی بین آنها صورت گیرد.

فهرست نامزدهای توپ طلای 2013 به شرح زیر است:

گرت بیل (ولز)، ادینسون کاوانی (اروگوئه)، رادامل فالکائو (کلمبیا)، ادن ازارد (بلژیک)، زلاتان ایبراهیموویچ (سوئد)، آندرس اینیستا (اسپانیا)، فیلیب لام (آلمان)، روبرت لواندوفسکی (لهستان)، لیونل مسی (آرژانتین)، توماس مولر(آلمان)، مانوئل نویر(آلمان)، نیمار (برزیل)، مسعود اوزیل (آلمان)، آندرا پیرلو (ایتالیا)، فرانک ریبری (فرانسه)، آرین روبن (هلند)، کریستیانو رونالدو (پرتغال)، باستین شواین اشتایگر (آلمان)، لوئیس سوارز (اروگوئه)، تیاگو سیلوا (برزیل)، یحیی توره (ساحل عاج)، روبین فان پرسی (هلند) و ژاوی (اسپانیا).

لیست 10 نفره برای تصاحب عنوان بهترین مربی سال نیز به این شرح است:

کارلو آنچلوتی(ایتالیا - پاری‌سن‌ژرمن فرانسه و رئال مادرید اسپانیا)، رافائل بنیتس ( اسپانیا - چلسی انگلیس و ناپولی ایتالیا)، آنتونیو کونته (ایتالیا - یوونتوس)، ویسنته دل‌بوسکه (اسپانیا - تیم ملی اسپانیا)، سرآلکس فرگوسن(اسکاتلند - منچستریونایتد انگلیس)، یوپ هاینکس(آلمان - بایرن مونیخ آلمان )، یورگن کلوپ(آلمان - بورسیادورتموند آلمان)،‌ ژوزه مورینیو (پرتغال - رئال مادرید اسپانیا و چلسی انگلیس)،‌ لوئیس فلیپه اسکولاری (برزیل - تیم ملی برزیل)، آرسن ونگر (فرانسه - آرسنال انگلیس)