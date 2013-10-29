راهیابی تئاتری های دهلران به جشنواره بین المللی فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و پنجمین جشنواره تئاتر منطقه یک در کهگیلویه و بویراحمد با حضور 19 گروه نمایشی از استان های

سراسر کشور برگزار شد، هیئت داوران جشنواره متشکل از پیام دهکردی، دکتر قطب الدین صادقی عبدالحی شماسی به همراه صمد چینی فروشان (منتقدجشنواره)، یونس آبسالان (پیش کسوت تئاتر استان) و سیاوش تهمورت بازیگر و کارگردان شرکت کردند.

در مراسم یاد شده، پیام دهکردی به قرائت آرای هیئت داوران پرداخت و دکتر صادقی بیانیه هیئت داوران را بازخوانی کرد و پنج اثر راه یافتهبه دبیرخانه سی و دومین جشنواره تئاتر فجر معرفی شدند.

این نمایش ها نمایندگانی از استان های مرکزی، اصفهان، قم و ایلام بودند.

نمایش صحنه ای سمفونی استخوان های ترک خورده نوشته و کارگردانی سعید خیرالهی به عنوان برگزیده جشنواره تئاتر منطقه ای یاسوج به جشنواره بین المللی تئاتر فجر راه یافت.

سعید خیرالهی گفت: ایلام محدوده کوچکی است که نزدیکی های انقلاب تبدیل به استان شد. بعد از آن به جنگ برخورد و تئاتر آن مثل خودش نوپا بود.

وی بیان داشت: اما حالا با گذر از آن روزها تئاترش قابل احترام است و دیگر می توان گفت برای ما عرصه ی نمایش تبدیل به حرفه شده و معیشت ما از طریق همین تئاتر است.

وی افزود: همیشه داستان نمایش هایم در جغرافیای زندگی ام اتفاق می افتاد و هنوز هم محدوده ای که در آن زندگی می کنم

پرماجراست.

این هنرمند اظهار داشت: سمفونی استخوان های ترک خورده حکایتی است از دل همین مکان. مصطفی کولیوندی، مالک آبسالان، علی اصغر اسماعیلی، محسن کولیوندی، امین اکبری، زهرا عبدی، نسیم عبدی، فرشته زروار، مهدی مهدوی نسب و هادی آبسالان بازیگران این نمایش هستند.

ساخت دو انیمیشن گروهی در واحد تصویری

ساخت دو انیمیشن کوتاه به صورت گروهی در واحد تصویری به پایان رسید که محمد زرین قلم مسئول واحد تصویری حوزه هنری ایلام که ناظر کیفی این دو پروژه بوده، با اعلام این خبر اظهار کرد: انیمیشن های "سیاه زغالی" با نرم افزارanimo studio و "قصه های کودکانه" با نرم افزار هر کدام در چهار دقیقه و به صورت گروهی در واحد تصویری تولید شد.

وی با اشاره به اینکه مضامین این آثار با محوریت اخلاق است و برای رده سنی کودک و نوجوان ساخته شده است، گفت: عوامل این دو اثر همگی از اعضای واحد تصویری حوزه هنری ایلام بوده اند که می توان به نرگس فضلی، هدیل صادق، فاطمه باوند پور، جعفر میرناصری، حسین عزیزیان و همایون رییسی نیا اشاره کرد.

زرین قلم از برگزاری کلاس های دوره ای انیمیشن دو بعدی با نرم افزار flash خبر داد که به صورت هفتگی برگزار می شود.

وی همچنین برگزاری ماهانه نشست های نقد و بررسی آثار برتر دینی با عنوان "نقد نقره ای" را از دیگر فعالیت های این واحد دانست.