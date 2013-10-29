پيكر مطهر يكي از شهداي سراوان در بجنورد تشييع شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه مراسم تشييع پيكر مطهر شهيد احمد لنگري؛ از شهداي مرزبان حادثه سراوان با حضور مسئولان و اقشار مختلف مردم خراسان شمالي، از محل مسجد انقلاب بجنورد تا چهارراه جمهوري اسلامي اين شهر تشييع و پس از آن براي خاكسپاري به لنگر؛ روستاي زادگاه شهيد در 10 كيلومتري بجنورد منتقل شد.

در آيين تشييع پيكر پاك اين شهيد، امام جمعه بجنورد اقدام اشرار مسلح در به شهادت رساندن 14 مرزبان قهرمان جمهوري اسلامي ايران را به‌شدت محكوم كرد و گفت: اين اشرار بدون حمايت از سوي كشورهاي ديگر نمي‌توانستند دست به چنين اقداماتي بزنند.

حجت‌الاسلام ابوالقاسم يعقوبي با بيان اين كه استكبار جهاني با حمايت از اشرار و تروريست‌ها نمي‌تواند به اهداف شوم خود دست يابد، اظهار داشت: شهادت اين مرزبانان ملت ايران را در ادامه راه راستين خود مستحكم‌تر مي‌كند و شهادت آنها بر عزت و اقتدار ايران مي افزايد.

به گفته وي نظام جمهوري اسلامي از ابتداي انقلاب تاكنون شهداي زيادي را براي پايداري و استحكام نظام اسلامي تقديم كرده و دشمنان بايد بدانند كه هر شهيد، اين نظام را در برابر دشمنان بيشتر بيمه مي كند.

قائم مقام نماينده ولي‌فقيه در خراسان شمالي با بيان اين كه شهدا سند افتخار نظام و ملت به شمار مي‌روند، تصريح كرد: پيام شهدا اطاعت از رهبري و تداوم راه اسلام است و مردم ايران نيز هيچ گاه اين پيام شهدا را فراموش نخواهند كرد.

گفتني است، مرزبان شهيد احمد لنگري در دوازدهم بهمن سال 1372 در روستاي لنگر از توابع شهرستان بجنورد به دنيا آمد.

جمعه شب سوم آبان ماه اشرار مسلح در منطقه صفر مرزی میل 167 در محدوده گردان مرزی سیرکان سراوان اين مرزبان قهرمان 20 ساله را به همراه 13 همرزم وي به شهادت رساندند.