پیکر مطهر یک شهید در بجنورد تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه پیکر پاک ستوان سوم وظیفه شهید احسان باطنی از نیروهای ارتش جمهوری اسلامی، از محل مسجد انقلاب این شهر تشییع شد.

مردم مومن و شهید پرور بجنورد از جمله جمعی از خانواده معظم شهدا و ایثارگران، بسیجیان، مسئولان دستگاههای اجرایی، مسئولان نظامی و انتظامی در آیین تشییع پیکر این شهید که از مقابل مسجد انقلاب تا امامزاده سیدعباس بن موسی بن جعفر (ع) بجنورد انجام شد با سردادن شعار "حسین حسین شعار ماست، شهادت افتخار ماست" شرکت کردند.

در این مراسم مداحان اهل بیت(ع) نیز با ذکر مصیبت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) یاد و خاطره شهیدان کربلا و همچنین شهدای ۸ سال دفاع مقدس را گرامی داشتند.

شهید باطنی که در محرم ۱۴۱۳ پا به عرصه دنیا گذاشته بود پس از فارغ التحصیلی در رشته مکانیک برای انجام خدمت مقدس سربازی به جمع ارتش جمهوری اسلامی پیوست و در سن ۲۳ سالگی همزمان ماه محرم ۱۴۳۶ در راه انجام وظیفه به درجه رفیع شهادت نائل آمد.