مسابقات رالی خانوادگی به مناسبت روز خانواده برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون موتورسواری و اتوموبیلرانی در راستای فرهنگ سازی و ارج نهادن به نهاد خانواده به مناسبت روز خانواده در روزهای نهم و دهم آبان ماه سال جاری نخستین دوره از مسابقات رالی خانوادگی را با حضور چهل شرکت کننده از استان های تهران، گیلان، قزوین، آذربایجان شرقی که هفت نفر از آنها را بانوان تشکیل می دهند برگزار خواهد کرد.

این مسابقات به طول 700 کیلومتر به مدت دو روز در مسیر تهران به کاشان و کاشان به تهران برگزار می شود. شرکت کنندگان در طول مسیر به مدت یک شب در کمپ متین آباد استراحت خواهند کرد . جلسه توجیهی این مسابقه روز سه شنبه هفتم آبان ماه راس ساعت 16 در پیست کارتینگ مجموعه ورزشی آزادی واقع در ضلع شرقی برگزار می شود.

مسیر های مسابقه:

دور رفت: استارت راس ساعت 9 صبح روز نهم آبان ماه از پیست اتوموبیل رانی آزادی-اتوبان آزادگان- اتوبان قم- قم رود –جاده قدیم کاشان - -زید آباد –حسین آباد و در پایان کمپ متین آباد.

دور برگشت: استارت از کمپ متین آباد –امام زاده آقا علی عباس –بادرود –اتوبان کاشان –جاده قدیم قم –فرودگاه بین المللی امام خمینی *اتوبان ساوه –و در پایان پیست اتوموبیل رانی آزادی.

از مهمترین اهداف این نوع مسابقات جلب مشارکت و علاقه مندی خانواده ها و علی الخصوص مشارکت بیشتر بانوان و استعداد یابی از میان آنها در راستای اهداف فرهنگی توسعه ای ورزش موتورسواری و اتوموبیل رانی است.