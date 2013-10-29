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۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۴:۳۳

افشار:

10 مانور پدافند غیرعامل در استان قزوین برگزار می شود

10 مانور پدافند غیرعامل در استان قزوین برگزار می شود

قزوین- خبرگزاری مهر: مدیرکل پدافند غیرعامل استان قزوین گفت: به منظور حفظ آمادگی و ارزیابی نیروهای امدادی در حوادث احتمالی همزمان با رزمایش جاده ای 10 مانور دیگر در استان قزوین برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته پدافندغیرعامل مانور میدانی جاده ای با حضور 1200 نیروی امدادی، نظامی، انتظامی و دستگاههای خدمات رسان و 100 دستگاه خودرو در عوارضی اتوبان قزوین به تهران برگزار شد.

محمد افشار روز ه شنبه در حاشیه برگزاری رزمایش جاده ای پدافند غیرعامل در قزوین در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: برگزاری مانور جاده ای پدافندغیرعامل با هدف ارزیابی نیروهای امدادی در مواقع بروز حوادث احتمالی و کاهش آسیب پذیری مناطق حساس برگزار شده است.

وی افزود: برگزاری مانورها در ایجاد هماهنگی نیروهای خدمات رسان و امدادی بسیار موثر است و می تواند با عملیاتی کردن آموخته های افراد در دوره های آموزشی به اترتقاء سطح توانمندی ها هم کمک کند.

مدیرکل پدافندغیرعامل استان قزوین تصریح کرد: همزمان با مانور جاده ای 10 مانور دیگر نیز در حوزه های فنآوری اطلاعات، آب، انرژِی، برق، امداد و نجات و بیولوژیک برگزار شده است که مهمترین مانور در اتوبان قزوین به تهران برگزار شد.

وی بیان کرد: با فرهنگ سازی و ایجاد باور ملی تلاش می کنیم تا بتوانیم با ایجاد حساسیت لازم انگیزه های لازم را برای مشارکت مردم در پدافند غیرعامل و کاهش آسیبها فراهم کنیم.

افشار یادآورشد: در شرایط کنونی پدافند غیرعامل دیگر در بخش نظامی نیست بلکه در همه عرصه ها از اهمیت خاصی برخوردار است که باید ابتدا در دستگاههای اجرایی و سپس نهادهای مردمی این موضوع فراگیر شود.

این مسئول گفت: ارزیابی میزان آمادگی دستگاههای اجرایی در شرایط تهدید و حفظ توانایی مقابله با تهدیدات از اهداف مهم برگزاری مانور جاده ای پدافندغیرعامل در قزوین است.

کد مطلب 2165047

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