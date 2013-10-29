10 مانور پدافند غیرعامل در استان قزوین برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته پدافندغیرعامل مانور میدانی جاده ای با حضور 1200 نیروی امدادی، نظامی، انتظامی و دستگاههای خدمات رسان و 100 دستگاه خودرو در عوارضی اتوبان قزوین به تهران برگزار شد.



محمد افشار روز ه شنبه در حاشیه برگزاری رزمایش جاده ای پدافند غیرعامل در قزوین در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: برگزاری مانور جاده ای پدافندغیرعامل با هدف ارزیابی نیروهای امدادی در مواقع بروز حوادث احتمالی و کاهش آسیب پذیری مناطق حساس برگزار شده است.

وی افزود: برگزاری مانورها در ایجاد هماهنگی نیروهای خدمات رسان و امدادی بسیار موثر است و می تواند با عملیاتی کردن آموخته های افراد در دوره های آموزشی به اترتقاء سطح توانمندی ها هم کمک کند.



مدیرکل پدافندغیرعامل استان قزوین تصریح کرد: همزمان با مانور جاده ای 10 مانور دیگر نیز در حوزه های فنآوری اطلاعات، آب، انرژِی، برق، امداد و نجات و بیولوژیک برگزار شده است که مهمترین مانور در اتوبان قزوین به تهران برگزار شد.

وی بیان کرد: با فرهنگ سازی و ایجاد باور ملی تلاش می کنیم تا بتوانیم با ایجاد حساسیت لازم انگیزه های لازم را برای مشارکت مردم در پدافند غیرعامل و کاهش آسیبها فراهم کنیم.



افشار یادآورشد: در شرایط کنونی پدافند غیرعامل دیگر در بخش نظامی نیست بلکه در همه عرصه ها از اهمیت خاصی برخوردار است که باید ابتدا در دستگاههای اجرایی و سپس نهادهای مردمی این موضوع فراگیر شود.



این مسئول گفت: ارزیابی میزان آمادگی دستگاههای اجرایی در شرایط تهدید و حفظ توانایی مقابله با تهدیدات از اهداف مهم برگزاری مانور جاده ای پدافندغیرعامل در قزوین است.