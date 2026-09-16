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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۰۹

مسیر نخبگی با تلاش مستمر و گام‌به‌گام طی می‌شود

مسیر نخبگی با تلاش مستمر و گام‌به‌گام طی می‌شود

آمل- نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت تلاش مستمر برای دستیابی به موفقیت‌های علمی گفت: رسیدن به قله‌های نخبگی مسیر میان‌بری ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا حاجی‌پور شامگاه چهارشنبه در آیین تجلیل از رتبه‌های برتر کنکور سراسری شهرستان آمل با اشاره به جایگاه نخبگان در آینده کشور اظهار کرد: کسب رتبه‌های برتر کنکور پایان مسیر نیست، بلکه نقطه آغاز مرحله‌ای جدید برای ادامه تحصیل، کسب تخصص و قرار گرفتن در مسیر خدمت به جامعه است.

عضو کمیسیون آموزش مجلس با بیان اینکه جامعه به دانش و توانمندی نخبگان نیاز دارد، افزود: انتظار از دانش‌آموزان برتر این است که پس از ورود به دانشگاه نیز مسیر رشد علمی خود را با جدیت ادامه دهند و تخصص و دانش خود را در نهایت در خدمت مردم و پیشرفت کشور قرار دهند.

وی همچنین با اشاره به نقش معلمان در تربیت نسل آینده تصریح کرد: معلم یکی از ارکان اصلی نظام تعلیم و تربیت است و مجلس پیگیری مسائل و رفع موانع پیش روی فرهنگیان و بهبود وضعیت آنان را دنبال می‌کند.

در ادامه، مرتضی عسگری، رئیس اداره آموزش و پرورش آمل، موفقیت رتبه‌های برتر کنکور را حاصل همراهی مجموعه‌ای از عوامل دانست و گفت: این موفقیت نتیجه یک خرد جمعی و حاصل تعامل و همکاری دانش‌آموز، خانواده، معلم و مشاور است.

وی افزود: پشتکار دانش‌آموزان در کنار حمایت خانواده‌ها و هدایت معلمان و مشاوران زمینه‌ای فراهم کرد تا این دانش‌آموزان بتوانند در رقابت کنکور به نتایج مطلوب دست پیدا کنند.

رئیس اداره آموزش و پرورش آمل با تأکید بر ضرورت توجه به ابعاد تربیتی در کنار پیشرفت علمی اظهار کرد: دانش‌آموزان برتر باید در ادامه مسیر نیز علاوه بر کسب موفقیت‌های علمی، در حوزه اخلاق، نظم و مسئولیت‌پذیری اجتماعی الگو باشند.

بیژن پولادی، معاون استاندار و فرماندار ویژه آمل نیز در این مراسم بر ضرورت تغییر رویکرد در حمایت از نخبگان تأکید کرد و گفت: حمایت از استعدادهای برتر نباید به تشویق‌های کلامی محدود شود و مدیران باید زمینه استفاده عملی از ظرفیت‌های علمی آنان را فراهم کنند.

وی با اشاره به پیشینه آمل در پرورش دانشمندان و نیروهای متخصص افزود: این شهرستان از ظرفیت‌های علمی و دانشگاهی قابل توجهی برخوردار است و باید از توان نخبگان برای حل مسائل و کمک به روند توسعه شهرستان و کشور استفاده شود.

فرماندار ویژه آمل با بیان اینکه مرزهای جغرافیایی نباید مانع رشد علمی جوانان شود، اظهار کرد: تحصیل در دانشگاه‌های معتبر داخل یا خارج از کشور می‌تواند فرصتی برای ارتقای دانش و تخصص باشد، اما مهم این است که دانش و تجربه به‌دست‌آمده در نهایت در مسیر خدمت به جامعه و کشور مورد استفاده قرار گیرد.

در پایان این مراسم، از رتبه‌های برتر کنکور سراسری شهرستان آمل با اهدای لوحتقدیر و هدایا تجلیل شد.

کد مطلب 6949373

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