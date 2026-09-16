به گزارش خبرنگار مهر، رضا حاجی‌پور شامگاه چهارشنبه در آیین تجلیل از رتبه‌های برتر کنکور سراسری شهرستان آمل با اشاره به جایگاه نخبگان در آینده کشور اظهار کرد: کسب رتبه‌های برتر کنکور پایان مسیر نیست، بلکه نقطه آغاز مرحله‌ای جدید برای ادامه تحصیل، کسب تخصص و قرار گرفتن در مسیر خدمت به جامعه است.

عضو کمیسیون آموزش مجلس با بیان اینکه جامعه به دانش و توانمندی نخبگان نیاز دارد، افزود: انتظار از دانش‌آموزان برتر این است که پس از ورود به دانشگاه نیز مسیر رشد علمی خود را با جدیت ادامه دهند و تخصص و دانش خود را در نهایت در خدمت مردم و پیشرفت کشور قرار دهند.

وی همچنین با اشاره به نقش معلمان در تربیت نسل آینده تصریح کرد: معلم یکی از ارکان اصلی نظام تعلیم و تربیت است و مجلس پیگیری مسائل و رفع موانع پیش روی فرهنگیان و بهبود وضعیت آنان را دنبال می‌کند.

در ادامه، مرتضی عسگری، رئیس اداره آموزش و پرورش آمل، موفقیت رتبه‌های برتر کنکور را حاصل همراهی مجموعه‌ای از عوامل دانست و گفت: این موفقیت نتیجه یک خرد جمعی و حاصل تعامل و همکاری دانش‌آموز، خانواده، معلم و مشاور است.

وی افزود: پشتکار دانش‌آموزان در کنار حمایت خانواده‌ها و هدایت معلمان و مشاوران زمینه‌ای فراهم کرد تا این دانش‌آموزان بتوانند در رقابت کنکور به نتایج مطلوب دست پیدا کنند.

رئیس اداره آموزش و پرورش آمل با تأکید بر ضرورت توجه به ابعاد تربیتی در کنار پیشرفت علمی اظهار کرد: دانش‌آموزان برتر باید در ادامه مسیر نیز علاوه بر کسب موفقیت‌های علمی، در حوزه اخلاق، نظم و مسئولیت‌پذیری اجتماعی الگو باشند.

بیژن پولادی، معاون استاندار و فرماندار ویژه آمل نیز در این مراسم بر ضرورت تغییر رویکرد در حمایت از نخبگان تأکید کرد و گفت: حمایت از استعدادهای برتر نباید به تشویق‌های کلامی محدود شود و مدیران باید زمینه استفاده عملی از ظرفیت‌های علمی آنان را فراهم کنند.

وی با اشاره به پیشینه آمل در پرورش دانشمندان و نیروهای متخصص افزود: این شهرستان از ظرفیت‌های علمی و دانشگاهی قابل توجهی برخوردار است و باید از توان نخبگان برای حل مسائل و کمک به روند توسعه شهرستان و کشور استفاده شود.

فرماندار ویژه آمل با بیان اینکه مرزهای جغرافیایی نباید مانع رشد علمی جوانان شود، اظهار کرد: تحصیل در دانشگاه‌های معتبر داخل یا خارج از کشور می‌تواند فرصتی برای ارتقای دانش و تخصص باشد، اما مهم این است که دانش و تجربه به‌دست‌آمده در نهایت در مسیر خدمت به جامعه و کشور مورد استفاده قرار گیرد.

در پایان این مراسم، از رتبه‌های برتر کنکور سراسری شهرستان آمل با اهدای لوحتقدیر و هدایا تجلیل شد.