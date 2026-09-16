سید محسن موسوی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن قدردانی از وزیر نیرو برای دستور راه اندازی فاز ۷ و ۸ نیروگاه رامین اهواز، اظهار کرد: طبق قولی که وزیر نیرو داده بود، کار آغاز شده است و هم‌اکنون پنج ماه از شروع عملیات می‌گذرد.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی گفت: با وجود شرایط جنگی، گرمای شدید هوا و محدودیت‌های مالی، روند اجرای پروژه به خوبی پیش می‌رود و تجهیزات اصلی فاز هفت شامل توربین و ژنراتور دریافت شده است.

وی ادامه داد: فاز هفت نیروگاه رامین پیش از تابستان سال آینده وارد مدار و ۱۸۳ مگاوات به شبکه برق کشور افزوده خواهد شد.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت فاز هشت، عنوان کرد: پیگیری‌ها برای تحقق این فاز همچنان ادامه دارد و قطعاً برای پیشبرد آن از حمایت و کمک وزیر نیرو بهره خواهیم گرفت تا در موعد مقرر به نتیجه برسد و وعده داده‌شده به مردم محقق شود.

موسوی زاده بیان کرد: تکمیل این فازها علاوه بر ارتقای توان تولید برق، می‌تواند در بهبود وضعیت اشتغال، توسعه زیرساخت‌های صنعتی و ایجاد توازن انرژی در استان نقش مؤثری ایفا کند.

به گزارش خبرنگار مهر، نیروگاه حرارتی رامین با ۶ واحد (چهار واحد ۳۰۵ مگاواتی و ۲ واحد ۳۱۵ مگاواتی) از بزرگترین نیروگاه‌های حرارتی کشور است که با هدف تأمین برق استان خوزستان و شبکه سراسری احداث شده است.