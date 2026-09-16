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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۰۵

فاز ۷ نیروگاه رامین پیش از تابستان آینده وارد مدار می‌شود

فاز ۷ نیروگاه رامین پیش از تابستان آینده وارد مدار می‌شود

اهواز - نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی گفت: فاز هفت نیروگاه رامین با هدف افزایش ۱۸۳ مگاواتی توان تولید برق، پیش از تابستان سال آینده وارد مدار خواهد شد.

سید محسن موسوی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن قدردانی از وزیر نیرو برای دستور راه اندازی فاز ۷ و ۸ نیروگاه رامین اهواز، اظهار کرد: طبق قولی که وزیر نیرو داده بود، کار آغاز شده است و هم‌اکنون پنج ماه از شروع عملیات می‌گذرد.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی گفت: با وجود شرایط جنگی، گرمای شدید هوا و محدودیت‌های مالی، روند اجرای پروژه به خوبی پیش می‌رود و تجهیزات اصلی فاز هفت شامل توربین و ژنراتور دریافت شده است.

وی ادامه داد: فاز هفت نیروگاه رامین پیش از تابستان سال آینده وارد مدار و ۱۸۳ مگاوات به شبکه برق کشور افزوده خواهد شد.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت فاز هشت، عنوان کرد: پیگیری‌ها برای تحقق این فاز همچنان ادامه دارد و قطعاً برای پیشبرد آن از حمایت و کمک وزیر نیرو بهره خواهیم گرفت تا در موعد مقرر به نتیجه برسد و وعده داده‌شده به مردم محقق شود.

موسوی زاده بیان کرد: تکمیل این فازها علاوه بر ارتقای توان تولید برق، می‌تواند در بهبود وضعیت اشتغال، توسعه زیرساخت‌های صنعتی و ایجاد توازن انرژی در استان نقش مؤثری ایفا کند.

به گزارش خبرنگار مهر، نیروگاه حرارتی رامین با ۶ واحد (چهار واحد ۳۰۵ مگاواتی و ۲ واحد ۳۱۵ مگاواتی) از بزرگترین نیروگاه‌های حرارتی کشور است که با هدف تأمین برق استان خوزستان و شبکه سراسری احداث شده است.

کد مطلب 6949375

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