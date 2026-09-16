آثار ۹ هزار ساله ملکان، ظرفیتی برای توسعه گردشگری آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحیامیری عصر چهارشنبه در هشتمین جشنواره ملی انگور و دوشاب ملکان، با اشاره به پیشینه تاریخی این شهرستان اظهار کرد: ملکان سرزمین رمزها و رازهاست و آثار کشفشده در این منطقه با قدمت ۹ هزار سال، بخشی از تاریخ و تمدن این جغرافیا را به ثبت رسانده است.
وی با بیان اینکه ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی و گردشگری آذربایجان شرقی هنوز بهطور کامل شناخته نشده است، افزود: ملکان و دیگر مناطق استان ظرفیتهای فراوانی برای تبدیل شدن به مقصد گردشگران داخلی و خارجی دارند.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بر ضرورت معرفی فرهنگ و هویت آذربایجان به نسلهای آینده تأکید کرد و گفت: باید فرهنگ، تاریخ و تمدن این منطقه بیش از گذشته معرفی شود و در این زمینه تدوین کتابی مستقل درباره فرهنگ و هویت آذربایجان میتواند به شناخت بهتر نسل جوان از پیشینه این سرزمین کمک کند.
صالحیامیری توسعه زیرساختهای گردشگری را یکی از الزامات تبدیل آذربایجان شرقی به مقصد گردشگری عنوان کرد و ادامه داد: جغرافیای آذربایجان شرقی ظرفیت آن را دارد که به مقصد گردشگران از نقاط مختلف جهان تبدیل شود و برای تحقق این هدف باید زیرساختهای گردشگری استان توسعه یابد.
وی با اشاره به ظرفیتهای متنوع فرهنگی و تاریخی استان اظهار کرد: شعر، ادب، فرهنگ، تاریخ و سنتهای آذربایجان شرقی باید بیش از گذشته به مردم ایران و گردشگران خارجی معرفی شود و شهرهای مختلف استان میتوانند از ظرفیتهای خود برای توسعه گردشگری استفاده کنند.
آذربایجان در روایت تاریخ ایران
وزیر میراث فرهنگی با اشاره به جایگاه تاریخی آذربایجان در تحولات ایران گفت: نمیتوان از روایت ایران سخن گفت و روایت را از آذربایجان آغاز نکرد؛ چراکه بخش مهمی از تحولات اجتماعی یک سده اخیر ایران از این خطه آغاز شده است.
صالحیامیری، ملکان را بخشی از هویت ایرانزمین دانست و افزود: توسعه این منطقه و آذربایجان شرقی نیازمند همدلی و همراهی همه بخشهاست و معرفی ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی استان میتواند زمینهساز رونق گردشگری و توسعه منطقه باشد.
وی همچنین با اشاره به ظرفیتهای ناشناخته آذربایجان شرقی تأکید کرد: فرصتها و ظرفیتهای این استان هنوز بهطور کامل برای ایرانیان و جهانیان شناخته نشده و باید با معرفی میراث فرهنگی، تاریخی و هنری منطقه، زمینه حضور گردشگران داخلی و خارجی فراهم شود.
صالحیامیری در ادامه با گرامیداشت یاد شهدای آذربایجان، نقش مردم این خطه در دفاع از کشور و انقلاب را مورد توجه قرار داد و گفت: آذربایجان در برابر حوادث و فشارهای مختلف سربلند ایستاده و مردم این منطقه همواره در دفاع از کشور نقشآفرین بودهاند.
وی با اشاره به برنامههای دولت برای توسعه منطقه نیز اظهار کرد: مسیر پاسخگویی به مطالبات مردم و توسعه منطقه دنبال خواهد شد و آینده ملکان و لیلان باید بهتر از امروز باشد.
گفتنی است هشتمین جشنواره ملی انگور و دوشاب ملکان از ۲۴ تا ۲۶ شهریورماه با حضور مسئولان کشوری و استانی، تولیدکنندگان و فعالان بخش کشاورزی و جمعی از مردم و علاقهمندان برگزار میشود.
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