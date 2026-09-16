قالیباف: انتظارات تورمی آمریکا به تنگه هرمز و باب المندب وابسته است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با انتشار پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: ببینم فدرال رزرو با بالا بردن نرخ بهره می‌تواند تنگه هرمز را باز کند یا یک بشکه نفت بیشتر تولید کند؟!

وی افزود: با بالا و پایین کردن نرخ بهره نمی‌شود انتظارات تورمی در امریکا را مدیریت (لنگر) کرد چرا که این انتظارات متاثر از شوک طرف عرضهٔ ناشی از مسدود شدن گلوگاه‌های انرژی یعنی تنگه هرمز و باب المندب است و به نرخ بهره ارتباطی پیدا نمیکند. این «ریسکِ تنگه هرمز» است که نرخ را مشخص می‌کند و کنترلِ این ریسک اکنون دست ایران است.

گفتنی است تاکید قالیباف در این پست بر این مفهوم است که امروز دیگر دوران مدیریت تورم و انتظارات تورمی با استفاده صرف از ابزارهای طرف تقاضا (نرخ بهره) تمام شده و این ژئوپلیتیک است که دست برتر را در اثرگذاری بر شاخص‌های اقتصادی از قبیل تورم دارد.