اطلاعیه مرکز فرماندهی و کنترل مدیریت بحران هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس گزارش تلفنی مرکز پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور، در حال حاضر در ارتفاعات جنوب استان‌های سیستان و بلوچستان و کرمان و همچنین ارتفاعات شرق و شمال استان هرمزگان، رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد لحظه‌ای در حال وقوع است.

بر اساس این گزارش، در ساعات آینده با افزایش ابر و فعالیت رگباری و رعدوبرق در مناطق مذکور تقویت خواهد شد.

با توجه به شرایط جوی پیش‌رو، از دستگاه‌های اجرایی، فرمانداری‌ها و مدیریت‌های شهرستانی درخواست می‌شود ضمن اطلاع‌رسانی لازم به شهروندان، اقدامات پیشگیرانه و احتیاطی مقتضی را معمول و آمادگی لازم را حفظ کنند.

مرکز فرماندهی و کنترل مدیریت بحران هرمزگان