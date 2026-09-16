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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۰۶

اطلاعیه مرکز فرماندهی و کنترل مدیریت بحران هرمزگان

اطلاعیه مرکز فرماندهی و کنترل مدیریت بحران هرمزگان

بندرعباس - مرکز فرماندهی و کنترل مدیریت بحران هرمزگان بر اساس تحولات جوی ایجاد شده در هرمزگان، اطلاعیه صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس گزارش تلفنی مرکز پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور، در حال حاضر در ارتفاعات جنوب استان‌های سیستان و بلوچستان و کرمان و همچنین ارتفاعات شرق و شمال استان هرمزگان، رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد لحظه‌ای در حال وقوع است.

بر اساس این گزارش، در ساعات آینده با افزایش ابر و فعالیت رگباری و رعدوبرق در مناطق مذکور تقویت خواهد شد.

با توجه به شرایط جوی پیش‌رو، از دستگاه‌های اجرایی، فرمانداری‌ها و مدیریت‌های شهرستانی درخواست می‌شود ضمن اطلاع‌رسانی لازم به شهروندان، اقدامات پیشگیرانه و احتیاطی مقتضی را معمول و آمادگی لازم را حفظ کنند.

مرکز فرماندهی و کنترل مدیریت بحران هرمزگان

کد مطلب 6949376

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