اطلاعیه مرکز فرماندهی و کنترل مدیریت بحران هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس گزارش تلفنی مرکز پیشبینی سازمان هواشناسی کشور، در حال حاضر در ارتفاعات جنوب استانهای سیستان و بلوچستان و کرمان و همچنین ارتفاعات شرق و شمال استان هرمزگان، رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد لحظهای در حال وقوع است.
بر اساس این گزارش، در ساعات آینده با افزایش ابر و فعالیت رگباری و رعدوبرق در مناطق مذکور تقویت خواهد شد.
با توجه به شرایط جوی پیشرو، از دستگاههای اجرایی، فرمانداریها و مدیریتهای شهرستانی درخواست میشود ضمن اطلاعرسانی لازم به شهروندان، اقدامات پیشگیرانه و احتیاطی مقتضی را معمول و آمادگی لازم را حفظ کنند.
مرکز فرماندهی و کنترل مدیریت بحران هرمزگان
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