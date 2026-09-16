به گزارش خبرنگار مهر، نوراله طاهری، بعد از ظهر چهارشنبه، در همایش مدیران مدارس اسلامشهر، آموزش‌وپرورش را محور تمام پیشرفت‌های کشور دانست.

فرماندار اسلامشهر افزود: اگر امروز ایران اسلامی در اوج اقتدار ایستاده، نتیجه زحمات معلمانی است که انسان‌های بزرگ را تربیت کرده‌اند.

وی با تقدیر از زحمات معلمان و مدیران تصریح کرد: مدیریت در آموزش‌وپرورش با سایر مدیریت‌ها متفاوت است، چراکه رسالت مدیران این حوزه ساخت انسان است و اگر انسان تربیت‌یافته در کشور پرورش یابد، همه مسائل کشور تحت تأثیر آن قرار می‌گیرد.

طاهری با اشاره به ایستادگی ملت ایران در برابر تحریم‌ها و جنگ‌های تحمیلی تأکید کرد: در تاریخ بشریت چنین تحریم‌ها و فشارهایی سابقه ندارد، اما کشور با تمام این سختی‌ها ایستاد، مقاومت کرد و امروز در نقطه‌ای از اقتدار قرار گرفته که قدرت‌های بزرگ در برابر آن عقب نشسته‌اند و این عزت، نتیجه پرورش‌یافتگانی است که در کلاس‌های درس تربیت شده‌اند.

فرماندار اسلامشهر با تأکید بر نقش کلاس درس در انتقال واقعیت‌ها به جامعه گفت: هر آنچه معلمان به دانش‌آموزان ارائه دهند، در جامعه بازتاب می‌یابد و با توجه به فضای پرالتهاب مجازی و دشواری کشف حقیقت در آن، وظیفه معلمان است که با وحدت، همبستگی و هدایت درست، نسل آینده را برای آینده‌سازی آماده کنند.