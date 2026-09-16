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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۰۷

فرماندار اسلامشهر: رسالت معلمان تربیت انسان‌های مسئولیت‌پذیر است

فرماندار اسلامشهر: رسالت معلمان تربیت انسان‌های مسئولیت‌پذیر است

اسلامشهر- فرماندار اسلامشهر، آموزش‌وپرورش را محور تمام پیشرفت‌های کشور دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، نوراله طاهری، بعد از ظهر چهارشنبه، در همایش مدیران مدارس اسلامشهر، آموزش‌وپرورش را محور تمام پیشرفت‌های کشور دانست.

فرماندار اسلامشهر افزود: اگر امروز ایران اسلامی در اوج اقتدار ایستاده، نتیجه زحمات معلمانی است که انسان‌های بزرگ را تربیت کرده‌اند.

وی با تقدیر از زحمات معلمان و مدیران تصریح کرد: مدیریت در آموزش‌وپرورش با سایر مدیریت‌ها متفاوت است، چراکه رسالت مدیران این حوزه ساخت انسان است و اگر انسان تربیت‌یافته در کشور پرورش یابد، همه مسائل کشور تحت تأثیر آن قرار می‌گیرد.

طاهری با اشاره به ایستادگی ملت ایران در برابر تحریم‌ها و جنگ‌های تحمیلی تأکید کرد: در تاریخ بشریت چنین تحریم‌ها و فشارهایی سابقه ندارد، اما کشور با تمام این سختی‌ها ایستاد، مقاومت کرد و امروز در نقطه‌ای از اقتدار قرار گرفته که قدرت‌های بزرگ در برابر آن عقب نشسته‌اند و این عزت، نتیجه پرورش‌یافتگانی است که در کلاس‌های درس تربیت شده‌اند.

فرماندار اسلامشهر با تأکید بر نقش کلاس درس در انتقال واقعیت‌ها به جامعه گفت: هر آنچه معلمان به دانش‌آموزان ارائه دهند، در جامعه بازتاب می‌یابد و با توجه به فضای پرالتهاب مجازی و دشواری کشف حقیقت در آن، وظیفه معلمان است که با وحدت، همبستگی و هدایت درست، نسل آینده را برای آینده‌سازی آماده کنند.

کد مطلب 6949366

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