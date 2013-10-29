برد نزدیک یاران حجازی/ ستاره ورزش 12 گل زد

به گزارش خبرنگار مهر، نوزدهمین دوره رقابتهای فوتبال جام مرحوم یونس شکوری عصر امروز سه شنبه با برگزاری چهار دیدار در زمین چمن مصنوعی مجموعه ورزشی شهید شیرودی پیگیری شد که طی آن نتایج زیر رقم خورد:
رده سنی 40 سال:
* آبفای تهران یک - شهدای باقر شهر 2
گلها: رضا ناصریفرد برای آبفا - رضا عظیمی و احمدرضا جواد فرزین برای شهدای باقرشهر
رده سنی 50 سال:
* شاهد 3 - البرز 5
گلها: اکبر زرین قدم، علی اکبر مقصودیراد و محمدعلی محمدی برای شاهد - ولی واثقینیا(2 گل)، علی تقیزاده(2گل) و مجتبی قربانی
* یاران حجازی 2 - تختی یک
گلها: ناصر شهسواری و علی شوری برای یاران حجازی - احمد کیوان برای تیم تختی
* ستاره ورزش 12 - عدالت یک
گلها: محمود سجادی(7 گل)، آخشیجان، رضا آزرمی، فریدون برقی، قاسم موافق و رضا دادخواه برای ستاره ورزش - محمدحسین گرامیان برای عدالت.
رقابتهای این دوره از مسابقات عصر روز چهارشنبه طبق برنامه زیر در زمین چمن مصنوعی ورزشگاه شهید شیرودی پیگیری میشود:
* رده سنی 40 سال:
- آبفای تهران - شهدای باقرشهر - ساعت 12
* رده سنی 50 سال:
- کیان - دارایی حاج نصرالله، ساعت 13
* رده سنی 55 سال:
- پیشکسوتان ناجا - تربیت بدنی ری، ساعت 14
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