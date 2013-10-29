پرسپولیس مقابل شیرودی برنده شد/ برد پرگل هواپیمایی هما

به گزارش خبرنگار مهر، نوزدهمین دوره رقابت‌های فوتبال جام مرحوم یونس شکوری عصر روز دوشنبه با برگزاری پنج دیدار در زمین چمن مصنوعی مجموعه ورزشی شهید شیرودی پیگیری شد که طی آن نتایج زیر رقم خورد:

رده سنی 45 سال:

* اکباتان 2 - هواپیمایی هما 2

گل‌ها: کرامت حسینی فر و ناصر جباری برای اکباتان - محمد رحیمی(3گل)، عارف بهزادفر(3گل) و حبیب کاظمی برای هواپیمایی هما

رده سنی 50 سال:

* یاران رادبوی یک - اکباتان صفر

گل: نریمان خان بابایی

رده سنی 40 سال:

* منتخب عباس آباد 2 - همای دهداری 6

گل‌ها: جاوید مرتنی(2گل) برای منتخب عباس آباد و مجتی آقانواز(2گل)، احمد بهنام(2گل) و فرهاد ربیع‌خواه(2گل) برای همای دهداری

* پرسپولیس 3 - شیرودی 2

گل‌ها: حسن شیرمحمدی(2گل) و پایان رافت برای پرسپولیس و سیعد عبدالله‌نژاد و داود موگویی برای شیرودی

رده سنی 55 سال:

* نمایندگان مجلس صفر - راه‌آهن 6

گل‌ها: جواد حسن‌زاده(5گل) و بهروز تابانی

رقابت‌های این دوره از مسابقات عصر روز سه شنبه طبق برنامه زیر در زمین چمن مصنوعی ورزشگاه شهید شیرودی پیگیری می شود:

* رده سنی 40 سال:

- آبفای تهران - شهدای باقرشهر - ساعت 12

* رده سنی 50 سال:

- شاهد - البرز - ساعت 12

- یاران حجازی - تختی - ساعت 15

- ستاره ورزش - عدالت - ساعت 16



* رده سنی 60 سال:

- دارایی حاج نصرالله - تهران جوان - ساعت 14