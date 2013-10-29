تدابیر لازم برای برگزاری مطلوب مسابقات جام جهانی کشتی پهلوانی اندیشیده شده است

محمد خوش جان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات انجام شده برای برگزاری هرچه بهتر مسابقات کشتی پهلوانی جهان در استان لرستان اظهار داشت: در این راستا با تشکیل ستاد برگزاری مسابقات همه تمهیدات لازم پیش بینی شده و این ستاد نیز به طور کامل پیگیر برنامه های این مسابقات است.

وی با بیان اینکه امیدواریم که همه مهمانان و ورزشکارانی که در این مسابقات حضور پیدا می کنند با خاطره ای خوش استان لرستان را ترک کنند ادامه داد: در این راستا همه شرایط لازم برای ایجاد این رضایت فراهم شده است.

نایب رئیس فدراسیون ورزشهای پهلوانی و زورخانه ای کشور با اشاره به اینکه استان لرستان یکی از مناطق دارای فرهنگ و تمدن غنی محسوب می شود گفت: همچنین این استان دارای پهلوانان فراوانی بوده و دارنده بازوبند پهلوانی نیز آرش مردانی اهل این استان است.

خوش جان با اشاره به راه اندازی کمیته های مختلف برای برگزاری این مسابقات عنوان کرد: کمیته های اجرایی و ستاد این مسابقات از دو ماه قبل در تهران تشکیل و کار خود را آغاز کرده اند.

وی با بیان اینکه تا امروز بیش از 90 درصد کارهای اجرایی مسابقات کشتی پهلوانی جهانی در استان انجام شده است افزود: تا کنون کارها خوب پیش رفته و استاندار لرستان زحمات فراوانی در این زمینه کشیده اند.

