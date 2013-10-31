طرح آماده باش وزارت کشور در آستانه محاکمه محمد مرسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری اخبار مصر، یک منبع امنیتی بلندپایه وزارت کشور مصر اعلام کرد که این وزارتخانه در آستانه محاکمه محمد مرسی رئیس جمهور مخلوع مصر در تمامی بخش ها حالت آماده باش اعلام کرده است. در همین راستا وزارت کشور مصر نشست هایی را با حضور محمد ابراهیم وزیر کشور و معاون وی به ویژه احمد حلمی معاون وزیر کشور در امور امنیتی برکزار کرده است.

در این نشست ها که با هدف بررسی طرح تامین امنیت در جریان محاکمه محمد مرسی برگزار شد علاوه بر شخصیت های مذکور، خالد ثروت معاون وزیر کشور در امور امنیت ملی، سید شفیق معاون وزیر کشور در امور امنیت عمومی، محمد راتب معاون وزیر کشور در امور زندان ها، اسامه الصغیر معاون وزیر کشور در امور امنیت قاهره حضور داشتند.

در این طرح که از روز شنبه یعنی دو روز پیش از محاکمه محمد مرسی اجرا خواهد شد بیش از 20 هزار افسر و سرباز از بخش های مختلف وزارت کشور مشارکت خواهند داشت. محدوده اجرای این طرح تنها محدود به منطقه طره نخواهد بود بلکه در چند استان امتداد خواهد داشت.

این طرح برای جلوگیری از اعتراضات طرفداران اخوان المسلمین در جریان برگزاری محاکمه مرسی اجرا خواهد شد. خاطرنشان می شود نخستین جلسه محاکمه محمد مرسی قرار است چهارم نوامبر (13 آبان) برگزار شود.