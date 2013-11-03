همدلی میان مردم و مسئولین توسعه کرمانشاه را در پی خواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله دمیاد صبح یکشنبه در پنجمين مرحله از عمليات تخريب و خاكبرداري جداره بيروني خيابان مدرس و آزادسازی و تعریض 200 متر مربع از پياده رو اين مسير اظهار داشت: مردم كرمانشاه شهروندان بزرگی هستند كه سعه صدر و همكاري شان در اجراي پروژه هاي عمراني از جمله مدرس، بسيار ستودني است.

وی افزود: مطمئنا اگر همكاري مردم نبود اين پروژه پيشرفتی نداشت لذا شایسته است از مالكين و كسبه خيابان مدرس بخاطر پشتيباني و همراهي شان براي اجراي طرح ها قدردانی شود.

دمیاد همچنین با قدراني از رسانه هاي استان كه به جلب مشاركت و همكاري مردم با مسئولين در پيشبرد برنامه هاي اجرايي در طرح مدرس كمك كردند، خاطرنشان کرد: هر كجا توسعه و پيشرفتي صورت گرفته نتيجه همگرايي و همدلي مردم و مسئولين بوده و رسانه ها بعنوان پل ارتباطي، در ايجاد اين همگرايي ها نقش موثري داشته اند.

وی یادآور شد: تعريض پياده رو خيابان مدرس كار بسيار دشواري است بنابراين جا دارد از تلاش و پيگيري هاي شهرداري و سازمان بهسازي و نوسازي بافت فرسوده شهر كرمانشاه، آتش نشاني، ادارات آب، برق، گاز و تمامي عواملي كه در اين امر دخيل بوده و در تلاشند كه به شهر نظم و انضباط بيشتري ببخشند، تشكر و قدر داني كنم.

دمیاد خاطرنشان کرد: با توجه به همت و تلاشي كه در درون مجموعه نيروهاي اجرايي استان به ويژه شهرداري كرمانشاه وجود دارد ,طي چند ماه گذشته شاهد آزاد سازي بخشهايي از پياده رو خيابان مدرس بوديم به گونه اي كه اين روند طي ماههاي اخير داراي پيشرفت مناسبي بوده است.

استاندار كرمانشاه با بيان اينكه مشاركت مردم، پايه اصلي در نوسازي و بازسازي مسير مدرس است، خاطرنشان کرد: عمده توان اجرايي در طرح مدرس، در مشاركت بخش خصوصي است چرا كه سرمايه گذاريهاي دولتي هم پاسخگو نيست لذا بكارگيري ظرفيت هاي بخش خصوصي براي اجراي پروژه ها ضروري است.

دمیاد همچنین ابراز اميدواري كرد با همكاري بخش خصوصي و هماهنگي سازمان نوسازي شاهد روند بهتر و شتاب بيشتري در ساماندهي اين خيابان باشيم.

رئيس شوراي اسلامي شهر كرمانشاه نیز در اين مراسم نيز با اشاره به امتيازاتي كه شورا و شهرداري كرمانشاه براي مشاركت در نوسازي و بهسازي بافت مدرس در نظر گرفته اند، گفت : تصويب مبالغ بلاعوض در بخش توافقات و صدور پروانه و مجوز تراكم 5/2 برابر (250 درصد ) براي مشاركت بخش خصوصي به شرط واگذاري واحد هايي از مجتمع هاي تجاري احداث شده به مالكين و مستاجران مغازه هاي حاشيه مدرس از اقدامات و تصميمات تشويقي شورا و شهرداري بوده است.

خسرو زرافشاني با تاكيد بر تعامل خوب بخش خصوصي، كسبه و مالكان حاشيه مدرس با شورا و شهرداري افزود : اين همكاري و تعامل باعث شده است با شتاب روزافزوني طي چند ماه اخير شاهد بهره برداري از پروژه هاي طرح مدرس يا پاكسازي و آزاد سازي پياده رو باشيم و با ادامه اين روند شاهد پيشرفت بيشتري در اجراي اين طرح خواهيم بود.

شهردار كرمانشاه نيز در حاشيه اجراي عمليات زنجيره اي تخريب بخش ديگري از جداره بيروني خيابان مدرس، با بيان اينكه در حوزه فرآيند هاي شهر سازي، "باز زنده سازي " از شاخص هاي توسعه محسوب مي شود، گفت : كرمانشاه نيز مانند بسياري از شهرهاي كشور با مشكل بافت فرسوده دست به گريبان است و ساليان زيادي است كه با مشاركت بين مردم و حوزه هاي شهري اين اميدواري وجود دارد كه احياي بافت فرسوده بويژه در حاشيه مدرس به ثمر برسد.

پیمان قربانی با اشاره به اينكه يك هزار و 280 هكتار از شهر كرمانشاه را بافت فرسوده تشكيل مي دهد، افزود : اقدامات موثري از جمله امتيازات و تشويقات محرك براي مشاركت مردمي در احياي بافت فرسوده از سوي شهرداري و شوراي شهر در نظر گرفته شده است و از مردم بويژه ساكنان اين بافتها دعوت مي كنيم از اين فرصت براي احياي بافت فرسوده و محل سكونت خود استفاده كنند.

پيمان رحيمي مدير عامل سازمان بهسازي و نوسازي بافت فرسوده شهر كرمانشاه نیز با بيان اينكه با انجام پنجمين مرحله تخريب و آزاد سازي حاشيه مدرس، پروژه پرنيان در نبش خيابان حاج آخوند، آزادشده است گفت: در گام بعدي محدوده مقابل پروژه پارسيان كه اكنون 80 درصد پيشرفت دارد و پروژه گلستان كه از پيشرفت 60 درصدي برخوردار است، طي ماههاي آينده تخريب و خاكبرداري خواهد شد كه با اين اقدام 400 متر مربع ديگر از جداره مدرس آزاد خواهد شد.