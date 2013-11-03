برگزاری مسابقات شمشیربازی جام جهانی جوانان در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات شمشیربازی جام جهانی کلاس A در رده سنی زیر 20 سال و طی روزهای 23 و 24 آذرماه در تهران برگزار خواهد شد. کشورهای متقاضی شرکت در این مسابقات باید از طریق فدراسیون جهانی نسبت به اعلام آمادگی و ثبت‌نام خود اقدام کنند.

ایران به عنوان میزبان این مسابقات می‌تواند 16 بازیکن در رقابت‌های مربوط به هر یک از اسلحه اپه و سابر معرفی کند اما دیگر کشورها حداکثر با هشت بازیکن مجاز به حضور در این مسابقات هستند.

مسابقات شمشیربازی جام جهانی کلاس A جوانان از جمله رویدادهای تاثیرگذار در رنکینگ بازیکنان است. در واقع شمشیربازان رنکینگ سالیانه خود را در طول سال با حضور در 6 رویداد معتبر کسب می‌کنند که مسابقات تهران یکی از آنهاست.