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۲۶ آبان ۱۳۹۲، ۱۲:۱۵

به عنوان ناظر جام جهانی جوانان؛

دبیرکل کنفدراسیون شمشیربازی اروپا به ایران می‌آید

دبیرکل کنفدراسیون شمشیربازی اروپا به ایران می‌آید

"ماکس گوتر"، دبیر کل کنفدراسیون شمشیربازی اروپا از طرف فدراسیون بین‌المللی این رشته به عنوان ناظر مسابقات جام جهانی کلاس A جوانان در تهران انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات شمشیربازی جام جهانی کلاس A جوانان طی روزهای 23 و 24 آذرماه در رده سنی زیر 20 سال برگزار خواهد شد. به همین منظور "ماکس گوتر" آلمانی به عنوان ناظر جهانی این مسابقات از طرف فدراسیون بین‌المللی شمشیربازی به کمیته برگزار کننده  مسابقات در ایران معرفی شده است.

گوتر آلمانی که در حال حاضر دبیرکل کنفدراسیون اروپاست در حالی به عنوان ناظر فدراسیون جهانی در مسابقات جام جهانی کلاس A جوانان تهران انتخاب شده که پیش از این مسئولیت‌های مهمی در این فدراسیون داشت. 20 سال عضویت در هیات رئیسه و ریاست کمیته داوران از جمله مسئولیت‌هایی بود که وی تا پیش از این در فدراسیون جهانی شمشیربازی بر عهده داشته است.

گوتر به ایران سفر می‌کند تا بر عملکرد کشورمان به عنوان میزبان و به خصوص رعایت استانداردهای لازم در برگزاری مسابقات، طبق آنچه در قوانین جهانی وضع شده است، نظارت داشته باشد و بر اساس آن گزارش کاملی را در اختیار فدراسیون جهانی قرار دهد.

این برای یازدهمین سال متوالی است که فدراسیون شمشیربازی برگزار کننده جام جهانی کلاس A جوانان خواهد بود. این مسابقات در سالن افراسیابی مجموعه ورزشی شهید شیرودی و در دو اسلحه اپه و سابر برگزار می‌شود.

کد مطلب 2176327

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