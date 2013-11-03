بهروز نعمتی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، در خصوص معرفی نصرالله سجادی از سوی حسن روحانی به مجلس به عنوان وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان گفت: نصرالله سجادی از چهره‌های شناخته شده در عرصه ورزش است.

وی همچنین تاکید کرد: سجادی پرچمدار المپیک ایران در دهه 60 بوده و عضو هیئت علمی دانشگاه است اما باید برنامه‌هایش در حوزه جوانان و خانواده را بررسی کنیم تا در خصوص رای اعتماد به وی تصمیم بگیریم.

نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: عدم کسب رای اعتماد دو وزیر پیشنهادی قبلی موجب نخواهد شد که نمایندگان مجبور باشند به وزیر پیشنهادی جدید رای اعتماد دهند.

به گزارش مهر رئیس جمهور پیش از این مسعود سلطانی‌فر و صالحی‌امیری را به عنوان وزرا پیشنهادی ورزش و جوانان معرفی کرده بود که هیچ یک از آنها نتوانستند رای اعتماد نمایندگان را جلب کنند.