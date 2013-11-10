شهاب اسفندیاری مستندساز و پژوهشگر در گفتگو با خبرنگار مهر از ساخت سری جدید مستند "جهانشهری‌ها" خبر داد و گفت: سری دوم مجموعه مستند "جهانشهری‌ها" ساخته شده و در حال حاضر در مرحله تدوین قرار دارد. امیدوارم با اتمام تدوین، این مجموعه مستند در دهه فجر از شبکه سوم سیما پخش شود.

وی با اشاره به تفاوت‌های بخش دوم نسبت به قسمت اول این مستند بیان کرد: سری دوم مستند "جهانشهری‌ها" در 20 قسمت تولید می‌شود و مثل سری اول به شکل اپیزودیک نیست. در این سری ما با شخصیت ادگاردو اسعد که یک مبلغ مذهب شیعه آرژانتینی است و در قسمت اول با او آشنا شده‌ایم همراه می‌شویم و به کشورهای مختلف سفر می‌کنیم.

اسفندیاری افزود: سری جدید این مستند در واقع سفرنامه ادگاردو است. وی 15 سال است که به عنوان مبلغ شیعه در 20 کشور آمریکای لاتین به تبلیغ اسلام مشغول است و چندین مرکز اسلامی و شیعی در کشورهای مختلف راه‌اندازی کرده و صدها نفر را به اسلام دعوت کرده است. در این مستند به همراه او به مراکز مختلفی که راه‌اندازی کرده سفر و با افرادی که به اسلام دعوت کرده آشنا می‌شویم. در سری جدید این مستند با تصاویر نادیده‌ای از آمریکای لاتین روبرو خواهیم شد که با تصاویر کلیشه‌ای که رسانه‌ها از این کشورها به مردم نشان می‌دهند متفاوت است.

این مستندساز یادآور شد: برای ساخت سری دوم "جهانشهری‌ها" به کشورهایی چون کاستاریکا، ونزوئلا، کوبا، اکوادور، بولیوی و پرو سفر کردیم. تولید سری دوم این مستند بیشتر از دو سال به طول انجامید که البته در طول این مسیر با مشکلات مالی هم روبرو شدیم و به همین دلیل مدتی تولید این اثر متوقف شد. امیدوارم با حمایت و همراهی شبکه سوم سیما و همراهی مدیران این شبکه به زودی مراحل تولید این مستند به پایان برسد.

اسفندیاری در پایان با اشاره به حضور نداشتن این مستند در چهارمین دوره از جشنواره عمار گفت: سری دوم این مستند چون مثل قسمت اول اپیزودیک نیست و حالت سریالی و سفرنامه ای دارد نمی‌توانستیم آن را به جشنواره عمار ارائه دهیم. در دوره گذشته از این جشنواره نیز اپیزودی که مربوط به معرفی ادگاردو اسعد بود توانست برگزیده جشنواره شود.

مجموعه مستند "جهانشهری‌ها" که در خارج از کشور تولید شده، به معرفی مسلمانان چند ملیتی و فراملیتی می‌پردازد که هویت های فرهنگی و ملی متکثر و گاه ترکیبی دارند و در نقاط مختلفی از جهان زندگی کرده‌اند، اما همچنان هویت اسلامی بارزی داشته و در جامعه پیرامون خود مسلمانان فعالی هستند.