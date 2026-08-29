به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نثاری عصر شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان نهاوند اظهار کرد: هفته دولت فرصت مناسبی برای قدردانی از تلاش دولتمردان و کارکنان دستگاههای اجرایی و همچنین بررسی عملکرد مجموعههای اداری و شناسایی نقاط قوت و ضعف در مسیر خدمترسانی به مردم است.
وی با اشاره به شرایط ویژه کشور، افزود: با وجود فشارهای اقتصادی، محدودیتها و شرایط دشوار حاکم بر کشور، دولت و دستگاههای اجرایی با تمام توان در حال ارائه خدمات به مردم هستند و همراهی و انسجام مردم نقش مهمی در عبور کشور از شرایط موجود داشته است.
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت مقابله با فساد و سوءاستفاده از شرایط اقتصادی کشور، گفت: دستگاههای نظارتی، امنیتی و اطلاعاتی باید با جدیت با فساد، رانت و سوءاستفادههای احتمالی برخورد کنند و اطلاعرسانی مناسب در این زمینه میتواند موجب افزایش اعتماد عمومی و اطمینان مردم نسبت به روند نظارتها شود.
وی با بیان اینکه نمایندگان مردم وظیفه پیگیری مطالبات و کمبودهای موجود را بر عهده دارند، خاطرنشان کرد: طرح مشکلات و مطالبه برای رفع کمبودها به معنای تقابل با دولت نیست بلکه در راستای کمک به دولت و پیگیری حقوق مردم انجام میشود و در شرایط کنونی همراهی و همکاری همه بخشها برای عبور موفقیتآمیز از مشکلات ضروری است.
نثاری در ادامه کمبود نیروی انسانی در برخی دستگاههای اجرایی شهرستان را یکی از مشکلات جدی عنوان کرد و گفت: تعدادی از دستگاههای اجرایی موثر شهرستان نهاوند با حداقل نیروی انسانی اداره میشوند و در برخی موارد یک مدیر به همراه یک نیرو مسئولیت ارائه خدمات به جمعیتی قابل توجه را بر عهده دارد.
وی افزود: توزیع نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی باید متناسب با جمعیت و حجم مراجعات مردم انجام شود و لازم است در تخصیص نیرو به شهرستانها بهویژه شهرستانهایی مانند نهاوند توجه جدی شود.
کمبود نیروی انسانی در ادارات نهاوند بررسی شود
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی خطاب به معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری همدان اظهار کرد: انتظار میرود موضوع کمبود نیروی انسانی در ادارات شهرستان نهاوند با جدیت بیشتری بررسی شود و روند جبران این کمبودها با سرعت بیشتری دنبال شود چراکه تقویت منابع انسانی به طور مستقیم بر کیفیت خدمات و میزان رضایتمندی مردم تاثیرگذار است.
وی همچنین خواستار نظارت بیشتر بر نحوه جذب نیروهای شرکتی و قراردادی در دستگاههای اجرایی شد و گفت: در این زمینه نیز باید توزیع نیروها با توجه به نیاز واقعی شهرستانها و دستگاهها انجام شود تا کمبود نیروی انسانی موجود جبران شود.
نثاری ادامه داد: نمیتوان از مدیری که یک اداره را با حداقل نیروی انسانی اداره میکند انتظار داشت در شهرستانی با جمعیت قابل توجه خدماتی در سطح مطلوب ارائه دهد و باید تامین نیروی انسانی مورد نیاز دستگاهها یکی از اولویتهای مدیریت استان باشد.
نثاری در ادامه با اشاره به ارزیابی عملکرد مدیران شهرستان، اظهار کرد: انتخاب چند مدیر بهعنوان مدیر برتر به معنای نادیده گرفتن تلاش سایر مدیران نیست بلکه اقدامی برای قدردانی و ایجاد انگیزه در میان مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی است.
وی با قدردانی از مجموعه مدیریت شهرستان نهاوند بر ضرورت همافزایی و انسجام بیشتر میان مسئولان تاکید کرد و افزود: باید با دوری از حاشیهها و تمرکز بر مسائل اصلی، رفع مشکلات مردم و ارتقای کیفیت خدمات در دستور کار همه دستگاهها قرار گیرد.
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی در پایان بیان کرد: امیدواریم با افزایش همکاری و همدلی میان مسئولان و تقویت زیرساختهای اداری و منابع انسانی شاهد ارتقای شاخصهای رضایتمندی مردم از مجموعههای دولتی و اداری شهرستان باشیم.
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